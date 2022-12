La empresaria inmobiliaria y ex gerente general de la empresa MarkaGroup, Sada Goray, afirmó que entregó S/ 4 millones a Salatiel Marrufo, quien se desempeñó como jefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El acercamiento con el funcionario se inició el 23 de agosto del 2021, cuando se conocieron en una reunión. En ese entonces, el abogado, que recién había asumido su cargo en las altas esferas del poder, mostraba interés por desarrollar nuevos proyectos de vivienda.

No obstante, la relación entre Sada Goray y Marrufo escala a otro nivel durante una de sus reuniones, ya que este le hace un inusual pedido.

“En una cuarta o quinta reunión me dice: ‘necesito que me des S/ 4 millones’. Le dije que esa plata no la tenía, pero me dijo que se trataba de una solicitud del presidente: ‘si usted me da la plata y está con nosotros todo le irá bien, pero sino, todo le irá mal’” , contó la empresaria a Punto Final.

“Lo único que atiné en ese momento es decirle que le iba a pagar por partes”, agrega.

Se trataría de la cantidad más alta de dinero que se habría entregado a un funcionario público de este Gobierno. Según dicha versión, dicho monto fue fraccionado en seis partes y entregado sistemáticamente durante casi un año.

“Los pagos eran como yo iba consiguiendo la plata. Los primeros días de diciembre del año pasado si me exigió S/ 1 millón, que tuve que conseguir prestados para darle, porque era tanta su insistencia”, señala Goray.

“Yo pensé que con el primer pago ya me podía liberar de él, pero no fue así, porque él conocía mi casa, conocía todos mis negocios. Me decía que con esa plata se le iba a pagar a congresistas para que voten en contra de la vacancia”, añade.

La empresaria afirma haber entregado a la Fiscalía de la Nación toda la información que confirmaría su versión. En ese sentido, ya ha declarado en calidad de investigada ante el equipo especial de fiscales que dirige Marita Barreto y asegura haber proporcionado toda la evidencia que demostraría los pagos realizados a Marrufo.

Adicional a ello, sostiene que se trató de una extorsión y que en ningún momento buscó beneficiarse del Estado. “No tenemos ningún beneficio del Estado, no tengo obras públicas, no soy proveedora del Estado”.

¿La empresa que dirigía Sada Goray se benefició del Estado?

MarkaGroup es una empresa del sector inmobiliario dedicada a la construcción de viviendas sociales que trabaja de la mano con los subsidios del programa Techo Propio. Dicho dinero es entregado por el Estado a las empresas de este rubro en favor de las personas que buscad adquirir su primera casa y que califican para un crédito.

Según Punto Final, la inmobiliaria que dirigía Goray en ese entonces buscaba la aprobación de un convenio con el Fondo Mivivienda que le permitiera constituir un fideicomiso. Al aprobarse dicho convenio, MarkaGroup logró otorgar créditos directos y el Estado empezó a desembolsar más de 1,200 bonos de Techo Propio a favor de la empresa.

Al respecto, la empresaria afirma que no hubo ninguna ilegalidad ni presión en el trámite. “Todos nuestros procedimientos fueron procedimientos técnicos que vienen a partir del año 2019. Todo se ha cumplido de acuerdo a ley y ni hubo ningún favorecimiento de ellos”, indica.

Finalmente, niega haberse beneficiado de su cercanía con Salatiel Marrufo a pesar de los pagos realizados durante el último año.

Asimismo, denuncia una presunta extorsión, la cual es investigada por la Fiscalía, con las pruebas que ya ha entregado. Desde hace varias semanas ella y su familia se encuentran fuera del país tras haber recibido amenazas contra su vida.

