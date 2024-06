El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó las declaraciones del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo, sobre un presunto favorecimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al partido Perú Libre en las elecciones generales de 2021.

El dominical Punto Final reveló que el colaborador eficaz aseguró que, tras realizarse la segunda vuelta entre los entonces candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la entonces candidata a la vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, ordenó a dos allegados que realicen acuerdos con los miembros del Pleno del JNE para que no prospere la impugnación de cientos de actas que realizó Fuerza Popular.

Al ser consultado por la prensa sobre esta información, el premier Adrianzén cuestionó las declaraciones de Marrufo y aseguró que sus palabras están en entredicho. En ese sentido, descartó cualquier implicancia de la presidenta Dina Boluarte en los presuntos hechos relatados por el colaborador eficaz.

“Doy por absolutamente descartado cualquier posibilidad de injerencia de la presidenta Dina Boluarte en el JNE. Se le está haciendo juego a los fraudistas. No le damos relevancia a eso”, señaló.

El jefe de gabinete aseguró que aún no ha conversado con la mandataria sobre este tema, ya que la presidenta se encuentra de viaje en China hasta el 30 de junio. No obstante, aseguró que las declaraciones de Marrufo buscan mejorar su condición procesal.

En ese sentido, indicó que no existen razones para sospechar de una presunta intervención de la entonces candidata en un organismo constitucionalmente autónomo. Por último, pidió no dar relevancia a los testimonios de Marrufo, ya que indicó que no cuentan con fundamentos probatorios.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Si tomar una taza de café se ha convertido en parte de tu rutina durante esta cuarentena, es importante que conozcas los beneficios que tiene sobre tu salud.