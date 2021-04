Las elecciones generales iniciaban a las 7:00 a.m. y recién a las 10:00 a.m. la ONPE reportó el 80% de mesas de sufragio instaladas a nivel nacional. Ante el ausentismo de los miembros de mesa titulares y suplentes en distintos locales de votación ubicados principalmente en la capital, los candidatos presidenciales hicieron un llamado a los jóvenes para que cumplan con su deber ciudadano.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recordó que proceso electoral durará hasta las 7:00 p.m. y pidió a la ciudanía que participen en el proceso.

Keiko Fujimori pidió a los jóvenes participar de elecciones. (Foto: GEC)

También se pronunció el candidato presidencial por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, quien antes de iniciar el trote en los exteriores de su casa, en Surco, invocó a la población y a los miembros de mesa a que acudan a los locales de sufragio respetando los protocolos de bioseguridad.

“Hay que ir a cumplir con esta obligación cívica y, cada uno que vaya a votar, que cumpla con todas las medidas de bioseguridad, con mascarillas, lapiceros, protector facial, alcohol, todo lo que se necesite”, exhortó.

En tanto, el postulante de Acción Popular, Yohny Lescano, pidió que se cumplan las normas establecidas para el desarrollo del proceso electoral.

Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, pidió respetar proceso electoral. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Agregó que tal y como indica el horario sugerido de la ONPE, acudirá a votar al mediodía y recordó que cumpliendo las medidas de bioseguridad, el riesgo de contagio de COVID-19 es mínimo. “He recorrido durante tres meses el país con mascarilla y alcohol, respetando las normas sanitarias y no me he enfermado”, refirió.

Desde el Cusco, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú expresó su preocupación al igual que sus contrincantes. “Hagamos un último esfuerzo por salir de casa y cumplir con nuestro deber electoral como ciudadanos”, señaló.

Por su parte, la ONPE reiteró el llamado a los electores jóvenes para que se constituyan a sus mesas y asuman su conducción, como establece la Ley 26859. Esto ante la no instalación temprana de algunas mesas de sufragio por la ausencia de los miembros titulares y suplentes.

