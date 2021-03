“¡Calla, maricón!” es una de las tantas frases normalizadas en la sociedad que solo demuestra nuestra hipócrita y precaria tolerancia. La población LGBTQ+ sufre una especial situación de vulnerabilidad en el país por ser sistemáticamente discriminada durante décadas. La vida de un no heterosexual puede convertirse en un verdadero calvario. A diario son blancos de insultos, agresiones físicas, restricciones y hasta pueden ser asesinados solo por tener una orientación sexual diferente. Convivir con ese repudio no solo afecta su salud mental, sino que mella su integridad.

La carencia de un marco normativo que los reconozca y proteja hace más difícil su lucha por la igualdad de derechos en los ámbitos de libertad, salud, identidad, educación, trabajo y un largo etcétera.

A finales de junio de 2020 se reveló un dato preocupante y es que el 71% de la población considera que la comunidad LGBTQ+ es la que más sufre de discriminación. Esta información fue recogida en la primera encuesta sobre la comunidad LGBTQ+ que realizó Ipsos Perú a requerimiento del Ministerio de Justicia.

¿CUÁL ES LA AGENDA DE LA COMUNIDAD LGTBI?

Con la elección de un nuevo gobierno también nace la ilusión de un cambio. Un futuro en el que, al menos, se pueda competir en igualdad de condiciones. Gabriel de la Cruz Soler, presidente de la ONG Presente que defiende los derechos de la población LGTBIQ+, dijo a Perú21 que dos de los temas fundamentales en la agenda es la identidad de género y el matrimonio igualitario.

“En 2017 se introdujeron dos proyectos de ley. El primero sobre la identidad de género que permite que las personas trans puedan hacer sus cambios de nombres legales en su DNI sin pasar por un proceso judicial. El otro es el matrimonio igualitario que nos permita tener una familia reconocida por el Estado. Esas dos leyes serían un primer avance que podríamos esperar para contar con nuestros derechos reconocidos”, afirma De la Cruz.

Hoy existen cinco candidatos al Congreso que integran la comunidad LGBTQ+ y nos cuentan sobre sus propuestas que beneficiarían a 1.7 millones de peruanos.

Susel Paredes - Partido Morado (1) - Política, abogada, activista

“La unión civil es una ley discriminatoria”

“Proponemos el matrimonio igualitario, una política general de igualdad de género para que las personas trans y no binarias tengan el pleno ejercicio de sus derechos como el cambio de nombre, el derecho al trabajo a no ser discriminado. Igualdad plena, una política de equidad de género que garantice los derechos de todas las personas.

El Código Civil dice que el matrimonio es la unión libre y voluntaria entre hombre y una mujer. Nosotros planteamos que diga ‘dos personas’”.

Otras propuestas: Sistema único de salud, trabajo temporal inmediato, recuperación de los estudiantes que han dejado de estudiar (tablets + conectividad), vacunas para todos al 31 de diciembre del 2021, creación de jurisdicciones electorales en Lima Centro, Este, Norte y Sur; entre otras.

Susel Paredes, candidata al Congreso por el Partido Morado.

Alejandro Cavero - Avanza País (14) - Abogado

“La palabra matrimonio debe ser retirada del Código Civil”

“Como liberal defiendo tanto la libertad económica como la libertad individual y el hecho de que cada ciudadano tenga el derecho a hacer de su felicidad y proyecto de vida, lo que mejor le parezca sin que el Estado se meta al medio. Creo sobre todo en la igualdad ante la ley, la cual hoy no se aplica a las personas LGTB en el Perú y quiero implementar y aprobar el proyecto de la unión civil. En lo personal tengo la idea de que la palabra matrimonio, que tiene un origen religioso, deberíamos retirarla del Código Civil y que siga siendo un sacramento. Es para no enredarnos en la discusión del origen filosófico de la palabra si aplica o no en el concepto. Lo que importa es que en la realidad se tiene que garantizar igualdad ante la ley”.

Otras propuestas: Impulsar el voto voluntario, regreso a la bicameralidad, promover la inversión privada, defender la Constitución; entre otras.

Alejandro Cavero candidato al congreso de la republica

Gabriela Salvador - Partido Morado (7) - Abogada, ambientalista

“Apostamos por un enfoque de género que permita la igualdad”

“Para la comunidad LGTBQI+ nos enfocamos en 4 propuestas: a. Ley de matrimonio civil igualitario para acceder al derecho de formar una familia, al reconocimiento de los derechos que implica el matrimonio en general; b. Ley de la identidad trans que aborde la problemática desde el enfoque educativo, de empleabilidad y de salud; c. Ley de cuotas LGTBQI+ que permitirá visibilizar a la comunidad y para que los partidos políticos vean la importancia de esa participación no solamente en los espacios partidarios sino también en las listas congresales o de cualquier cargo de elección popular y d. Planteamos la ley que prohíbe conductas correctivas, en la actualidad estas prácticas se siguen dando contra lesbianas y personas trans y esto lo tenemos que corregir a través de una norma.

Otras propuestas: Ciudades sostenibles, ordenamiento territorial, ley que regula el mercurio en las actividades económicas, ley de empleo juvenil, ley de vivienda social.

Gabriela Salvador (7) , congresista por el Partido Morado.

Gahela Cari - Juntos por el Perú (13) - Transfeminista, activista, egresada de derecho

“Garantizamos los derechos fundamentales de todos”

“Una de mis principales propuestas es la reforma de género que tiene entre sus principales iniciativas legislativas la ley de matrimonio igualitario, la ley integral trans que son normas que garantizan derechos fundamentales de la diversidad sexual y de género, pero además una ley de educación integral general con enfoque de género en todos los espacios educativos. Estas normas nos van a ayudar a prevenir situaciones de discriminación y violencia, así nos ayudarán a luchar contra el bullying transfóbico, a reducir las ETS, los embarazos escolares, la deserción, el feminicidio y una serie de violencia de género que acaba con la vida de mujeres y de las personas LGBTQ+”.

Otras propuestas: Segunda reforma agraria para mejorar calidad de vida a agricultores, reforma policial y fiscal, reformas tributarias para proteger a las Mypes.

Gahela Cari - Juntos por el Perú (13).

Rogelio Ramos - Frente Amplio (8) - Activista, ecologista

“No pedimos nada fuera de lo común”

“Nuestro partido viene trabajando esto desde hace años no solo en esta campaña. Tenemos un enfoque de género bastante completo, tenemos la agenda más completa a diferencia de otros partidos, incluso planteamos reformas constitucionales que reconozcan la orientación sexual y la identidad de género y a partir de ahí poder plantear las otras propuestas que es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, una ley integral para las personas trans y que el enfoque de género continúe como parte de la currícula educativa general. Queremos que se trabaje la identidad de género de manera transversal en todas las instituciones y las actividades”.

Otras propuestas: Ley que promueve el arte y la cultura viva, Ley de prevención social contra el crimen y la violencia, atención de la salud mental, ley para la gestión y protección de los espacios públicos.

Rogelio Ramos - Frente Amplio (8)

