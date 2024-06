Por el mes del orgullo acaban de publicarse los resultados de una encuesta de Ipsos para Perú21, en la cual los resultados no son alentadores y muestran el estancamiento en el que está el Perú en los asuntos de diversidad y derechos LGBT+. Según la encuesta, el 87% de peruanos considera que las personas LGBT+ son discriminadas en el país, y pese a que se reconoce que existe este problema, la percepción social sigue siendo adversa y se vuelve una limitante para avanzar en el reconocimiento, protección y ejercicio de sus derechos.

Por ejemplo, un 61% se opone a que haya más personas homosexuales, trans, y bisexuales en televisión, cine y publicidad. Es una respuesta lamentable y muy relacionada con la hipocresía que existe hacia este tema porque si bien se reconoce que son discriminadas, por otro lado no apoyan que sean visibles. Una aceptación a medias no es aceptación, y probablemente esté muy inspirada en la lección homofóbica interiorizada dentro de la sociedad que se sustenta en estos dichos: “se perdona el pecado y no el escándalo” o “lo que hagan en cuatro paredes es su vida privada”, que no son más que discursos denigrantes con falsa apariencia misericordiosa, pero que en realidad pretenden que las personas LGBT+ vuelvan al clóset, vivan con culpa, miedo y no se expresen públicamente.

Otro resultado preocupante de esta encuesta es que un 53% considera que las personas LGBTIQ+ no serían un buen alcalde, y un 58% que no serían un buen presidente. Esta adversa mayoría es consistente con una publicación y encuesta del Jurado Nacional de Elecciones de 2016 que reportaba que el 52% está en desacuerdo con que la comunidad LGBTI participe en política. Como puede verse, un derecho que tienen todos los peruanos de participar en política es afectado por el prejuicio según el cual las personas de esta comunidad no tendrían capacidad de liderazgo para esos cargos. Participar en política para las personas LGBT+ es entonces una pendiente, una lucha desigual, una tarea imposible en el Perú, porque además se trata del acceso a un derecho básico desde el cual las mismas personas LGBT+ pueden impulsar y decidir cambios en favor de sus demandas. Incluso estos estigmas se ven reforzados en películas donde a los personajes LGBT+ regularmente les atribuyen la incapacidad para gobernar o para la política y una serie de antivalores como la falta de lealtad, la debilidad de carácter o la frivolidad.

En cuanto al matrimonio de parejas del mismo sexo, si bien la desaprobación ha disminuido 3 puntos, y la aprobación ha subido 5 puntos, muestra todavía una mayoría importante rechazando un aspecto tan fundamental y humano como el que las parejas del mismo sexo puedan unirse y construir sus proyectos de vida juntos, sean reconocidos como familia y reciban la misma protección que tienen las parejas heterosexuales. Estamos hablando de que solo 3 de cada 10 peruanos apoyan el matrimonio igualitario y que las personas LGTB+ tengan o adopten niños. Entendemos que forma parte de una pregunta de opinión pública, “pero no deja de ser revelador que en una sociedad casi el 70% se crea con el derecho de oponerse a que las personas homosexuales puedan tener hijos, sin que en el camino les llegue una señal de ser absurdo y una violación a las libertades, derechos y dignidad que le corresponde a todas las personas”. (Ato y Álvarez, La Familia en Disputa, 2024)

Es una pena, según este reporte todo va muy lento, casi estancado, y está muy difícil conseguir pronto avances, por eso, con mayor razón, en el mes del Orgullo se deben redoblar los esfuerzos para luchar contra los prejuicios de la sociedad y del Estado mediante el diálogo, la visibilización y la demolición de los mitos homofóbicos. A seguir luchando.

