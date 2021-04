La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori aceptó esta tarde las nuevas condiciones impuestas por su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, para un debate con miras a la segunda ronda electoral del 6 de junio.

El último miércoles, Castillo condicionó su participación en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) alegando que el primero de ellos debía realizarse en su tierra natal: Chota, en la región Cajamarca.

Fujimori respondió horas más tarde y dijo que, dado que él había fijado el lugar, a ella le correspondía hacer lo propio con el día y la hora. En ese contexto, pidió que el encuentro se lleve a cabo este domingo 2 de mayo a las 8 de la noche.

Hoy más temprano, sin embargo, a través de Twitter, Castillo impuso nuevas condiciones y señaló que el debate debía realizarse este sábado 1 de mayo a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota.

“El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro”, expresó Fujimori a través de su cuenta de Twitter.

Agregó que el encuentro no la intimida y que precisamente esta tarde, el representante de su partido, Luis Galarreta, se reunirá con el miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para afinar los detalles de los cuatro debates electorales propuestos por la entidad. Añadió que también él será el encargado de “establecer con ellos (el JNE) las reglas del debate del sábado”.

El señor Pedro Castillo se sigue corriendo y rehuyendo al debate poniendo nuevas excusas y condiciones. Y ahora sale con que no puede el domingo en la noche para que nos vea todo el país en directo. Pero a diferencia de él, yo no me corro. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 29, 2021

“Espero que el candidato Castillo no siga rehuyendo o poniendo excusas absurdas para correrse. Esto no es Cuba ni Venezuela aún para que él quiera poner la fecha, la cancha, todos los jugadores y ahora también los árbitros. Que el JNE ponga las reglas. No te corras, Pedro”, comentó.

Minutos más tarde declaró en Canal N que la idea de los debates es que la población conozca las iniciativas de gobierno, tanto de su partido como de su contrincante por Perú Libre.

VIDEO RECOMENDADO

Presidente Sagasti: “Estamos en el pico de la segunda ola”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Asociación GEIN Histórico reclama a candidatos presidenciales a deslindar con personas vinculadas al terrorismo

Los ojos y oídos de Vladimir Cerrón en la campaña de Pedro Castillo

Caso Lava Jato: fiscalía sustentó pedido de prisión preventiva contra Avraham Dan On