A través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter, el candidato a la Presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, le respondió a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien, en la víspera, le aceptó el reto para debatir y fijó como fecha y hora del encuentro el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche.

“Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo, pero sí está tan apurada para debatir la espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera”, dijo el aspirante presidencial.

Antes que nada, el Perú.

Sábado 1 de Mayo a la 1 pm. en Chota.#PalabraDeMaestro pic.twitter.com/5y2CS8O1wT — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) April 29, 2021

Apenas un día antes, el miércoles, Castillo había manifestado que no se corría del debate. Desde Tumbes manifestó: “Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder. Por el contrario, los convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. (...) Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña”.

Horas más tarde, Fujimori le respondió. Aceptó el reto y señaló que, dado que Castillo había fijado el lugar, le correspondía a ella hacer lo propio con el día y la hora.

Hoy, sin embargo, el candidato de Perú Libre volvió a poner condiciones y replicó que el debate presidencial con miras a la segunda vuelta tendría que ser este sábado a la 1 de la tarde en su pueblo natal: Chota, región Cajamarca.

En el video, además, le respondió a Keiko Fujimori quien le ha pedido hasta el dos ocasiones que no se corra del debate. “Creemos importante decirle al Perú que yo no me corro: quien se corrió fue su padre después de haberse quedado en mi país (sic), manifestó.

