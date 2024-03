El 18 de agosto del año pasado fue la primera y última conferencia de prensa que realizó el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Desde esa fecha, han transcurrido casi 200 días, y nunca más volvió a convocar a los periodistas que cubren el Parlamento para responder sus preguntas.

En ese encuentro, Soto tuvo que dar explicaciones por tres denuncias en su contra: la contratación en su despacho de Yeshira Peralta, hermana de Lizeth Peralta, la madre de su hija; la llamada ‘Ley Soto’, la Ley 31751 que modificó los plazos de prescripción, que presuntamente promovió para beneficio propio, con la finalidad de evadir el juzgamiento; y el caso ‘trabajadores troles’, el supuesto pedido de aportes económicos a tres trabajadores suyos para que actúen como troles, y ataquen a sus opositores.

La primera denuncia fue archivada en la Comisión de Ética en diciembre pasado, donde fue blindado por sus integrantes. Y las dos denuncias restantes corrieron la misma suerte, dos meses antes.

En todo ese tiempo, Soto se ha mantenido callado y no ha hablado con los periodistas que cubren el Congreso. Y lo mismo hizo los meses siguientes.

Para no dar la cara a los periodistas, Soto ingresa y se retira del Congreso por la puerta trasera. Además, evita caminar por el Hall de los Pasos Perdidos, el pasillo principal del Legislativo, en el que los periodistas están siempre al acecho para entrevistar a los parlamentarios.

Sin embargo, Soto tiene mucho que responder. Sobre todo por dos denuncias: el caso ‘trabajadores troles’ y la investigación a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la que el viernes último la Fiscalía acaba de incluirlo junto a otros 13 legisladores.

En febrero pasado, se recuerda, diversos medios periodísticos difundieron el testimonio de Jaime Villanueva, en el que señala que Soto le habría pedido archivar el caso de ‘trabajadores troles’ a cambio de que pusiera en agenda el caso Junta Nacional de Justicia (JNJ).

SOTO POR WHATSAPP

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, atendió a Perú21, vía Whatsapp, y dijo que la prensa debe respetar su determinación de no declarar. “En el Perú existe libertad de expresión; por lo tanto, debe respetarse mi decisión de no declarar, reservándome el derecho de hacerlo cuando crea conveniente”.

Al ser consultado sobre la denuncia de sus tres trabajadores acusados de ser troles, dijo que él realizó un pedido a Recursos Humanos del Congreso para que realice una investigación a esas tres personas, y envió a este medio un documento con el que se archivó el caso.

El documento en mención, con fecha del 15 de noviembre de 2023, está firmado por Carlos Luis Pais Vera, quien en esa fecha era jefe de Recursos Humanos.

Sin embargo, Pais Vera tendría un conflicto de intereses cuando vio esa investigación, pues sus vínculos con Alianza para el Progreso (APP) están escritos en documentos. En 2017, Pais compartió directorio con Richard Acuña, el hijo del presidente de ese partido, Cesár Acuña, en la empresa Negociaciones Rafaela SAC.

APP: ATIENDA A LOS MEDIOS

El secretario general de APP, Luis Valdez, quien entre 2020 y 2021 fue —al igual que Soto— presidente del Congreso, dijo a Perú21 que hablará con él para hacerle entender que tiene que estar en contacto con la prensa.

“No nos ha dado una razón (por la que no da conferencias de prensa). Creo que todos estamos en el deber funcional de comunicarnos con la ciudadanía a través de los canales más efectivos, como son los medios de comunicación. Eso es positivo y sano”, dijo.

Valdez señaló que “como partido” le pide a Soto que, “por el bien de la transparencia y la necesidad que tiene la ciudadanía de enterarse de los quehaceres y por menores del Congreso”, a través de los medios se comunique con la ciudadanía.

Se mostró de acuerdo, además, con que Soto, a partir de ahora, realice conferencias o ruedas de prensa en el Parlamento.

Mientras tanto, los tres trabajadores acusados de actuar como troles de Soto siguen trabajando con generosos sueldos junto al congresista. Phenelope Contreras Cabezas, sin estudios universitarios que figuren en Sunedu, labora como técnico en el despacho congresal con un sueldo de S/7,160.

Julio César Castillo Calizaya tiene el cargo de asesor de la Presidencia, con un sueldo de S/15,470. Es abogado de la Universidad Católica, y no tiene maestrías; y Carlos Eduardo Quezada Yepes es asesor de la Presidencia. Gana S/12,663, y es licenciado en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo.7

SABÍA QUE

-Sobre los sueldazos de sus tres trabajadores, acusados de troles, Soto señaló a Perú21: “Los jugosos sueldos no los fija el presidente”.

-Sobre Villanueva, dijo: “Él señala que (me) habría comprometido agendar (en el Pleno) la JNJ, a cambio de archivar la denuncia contra los troles. La verdad es que el caso JNJ recién se verá el 7 de marzo. Y, por otra parte, la denuncia de los troles sigue abierta (en la Fiscalía]; en consecuencia, lo dicho por Villanueva es falso”.

-“Debe respetarse mi decisión de no declarar, reservándome el derecho de hacerlo cuando crea conveniente”, señaló a Perú21 Alejandro Soto, presidente del Congreso.

-“Todos estamos en el deber funcional de comunicarnos con la ciudadanía, a través de los medios de comunicación”, dijo a Perú21 el secretario general de APP y expresidente del Congreso, Luis Valdez.





Giulio Valz-Gen, analista político y socio de 50+1: “Tiene el deber político de responder a la prensa”

Para el analista político, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, debe responder “constantemente” las preguntas de los medios de comunicación.

(Foto: Perú21)

El titular del Congreso no realiza conferencias de prensa desde 2023…

Como cabeza de un poder del Estado, que emana las leyes y encargado de fiscalizar, está obligado a dar declaraciones y responder a la prensa constantemente. No debería ser una cosa atípica. Sin embargo, por todas las investigaciones que tiene, que hemos conocido a lo largo del camino, desde que el señor de APP (Alianza Para el Progreso) fue designado, eso ha llevado a que el señor Soto evada, en una base regular, a la prensa.

Parecería que no tuviera un orden…

No solo evade a la prensa, sino el estilo de conducción de las prioridades de lo que se va a debatir, de la agenda parlamentaria, tampoco lo conocemos, porque se mantiene demasiado hermetismo; y no es posible tener clara cuál es la agenda de este señor y, por lo tanto, cuál es la agenda del Parlamento. Es doble el asunto. No solo que no dé declaraciones, sino que, además, no tiene un orden. No maneja ordenadamente la agenda parlamentaria, lo que hace menos predecible lo que viene del Parlamento.

Queremos preguntarle a Soto por qué prioriza algunos temas de la agenda del Pleno, y por qué otros no…

Nunca le gusta quedar mal con nadie. Mi impresión es que quiere darles un poco a los grupos políticos para tener el respaldo, en algunas cosas, y, en la agenda que tenga, pueda tener el respaldo que necesita. No le conviene, para esa estrategia, publicidad ni mucha visibilidad. Y por eso es que se esconde de la prensa. Nada peor que un presidente del Congreso o que un funcionario de tal nivel no participe constantemente en el debate público con declaraciones o conferencias, en las que pueda recibir preguntas del periodismo, que son quienes representan, en este caso, los intereses de la ciudadanía.

Si bien la ley no lo obliga, ¿lo debería hacer por un tema de transparencia?

No es un tema de leyes; es un tema político. Si es cabeza de un poder del Estado y pidió ser candidato a la presidencia del Congreso, y representar los intereses de 130 parlamentarios, que a su vez nos representan a nosotros, tiene el deber político de responder a la prensa. Aquellos que se ocultan normalmente son los que no quieren dar la cara por algo. Desde Perú21 y otros medios habrá que ubicarlo y ver el momento en que sí se pueden hacer las preguntas. Tiene el deber político de dar cuenta a la ciudadanía.





