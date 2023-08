No dará un paso al costado. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, aseguró ayer, en conferencia de prensa, que ha remitido un documento a la Comisión de Ética Parlamentaria —que todavía no se ha instalado— solicitando se programe su asistencia para responder al rosario de cuestionamientos que pesan en su contra. A decir, la contratación de la hermana de la madre de su hijo en su despacho congresal; su acogimiento a la ley que reduce el plazo de prescripción, que lo habría beneficiado en un proceso judicial por estafa; y no haber consignado en su declaración jurada, antes de postular al Congreso, una deuda por concepto de pago de reparación civil.

Eso sí, precisó que la Comisión de Ética solo podrá investigarlo por hechos ocurridos durante su función como congresista y no por casos anteriores a julio de 2021 en que asumió la curul.

Amenazado por la recolección de firmas para una moción de censura en su contra, Soto anticipó la rueda de prensa que inicialmente programó para el lunes 28 de agosto. Allí, sin embargo, sostuvo que “no tiene ningún temor” a este proceso.

Sin embargo, el titular del Legislativo ayer cerró las posibilidades de dar un paso al costado a la Presidencia del Parlamento, tal como aseguró que lo iba a hacer, a inicios de este mes, si es que “había una justificación válida”.

CUESTIONAMIENTOS

Presentando unos papeles, el legislador de Alianza para el Progreso intentó responder los cargos que se le imputan. Consultado por Perú21 sobre por qué mantuvo contratada como coordinadora en su oficina, por casi un año, a la hermana de la madre de su hijo, Yeshira Peralta, aun después del nacimiento de este en agosto de 2022, pese a que constituiría un conflicto de intereses, Soto alegó que había un contrato de por medio que tenía que respetar.

Sobre su acogimiento a la Ley 31751, en mayo de este año, que lo había favorecido con el archivamiento de una sentencia que tenía por un proceso judicial de presunta estafa, el titular del Legislativo se escudó en que el autor de esa norma fue su colega Flavio Cruz Mamani de Perú Libre. Lo cierto es que él votó a favor de la iniciativa.

Con respecto a la construcción de su vivienda en Yuccay, en Cusco, que ha sido declarada como zona arqueológica y para la cual no contaría con los permisos requeridos, respondió que el área no tiene esa condición y rechazó haber cometido un acto irregular.

