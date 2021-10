“Quieren que el ministro renuncie sin haber encontrado ninguna prueba objetiva. Pretenden patear el tablero de la democracia (...) Basta ya de odios y dejen trabajar al ministro de Trabajo”, reclamaba orondo el parlamentario Edgar Tello (Perú Libre), uno de los legisladores defensores del ministro Iber Maraví durante la sesión de interpelación del jueves en el Congreso.

Pero Tello y el ministro tienen algo en común: ambos formaron parte del Conare (Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sute), uno de los organismos generados del grupo terrorista Sendero Luminoso que mató a sangre fría a miles de peruanos.

Maraví, como reconoció durante su intervención, fue parte de una de las juntas directivas para elegir a la primera dirigencia del Conare en 2003. Y el vínculo del ahora congresista Tello es aún más fuerte, como consta en los informes de la división de operaciones especiales de la Dircote que obran en el despacho del ministro del Interior y a los que accedió Perú21.

En el IV congreso nacional del Conare, el actual parlamentario fue elegido para el periodo 2013-2015 como secretario de Economía de la facción magisterial de Sendero Luminoso. Previamente se desempeñaba como secretario general del Sector XIV Lima. El evento se realizó en dos fechas, el 3 y 4 de agosto, en Huancayo (Junín).

Sus vínculos con este grupo fueron revelados en el 2017, durante la presentación del ministro del Interior, Carlos Basombrío, sobre la infiltración de Sendero Luminoso en la huelga magisterial que dirigió el hoy presidente Pedro Castillo.

En aquel entonces, Tello también fue identificado como uno de los docentes promotores de la huelga “vinculados al Movadef”, junto a César Tito Rojas y Mery Coila, dirigentes del brazo político de Sendero Luminoso.

Tello también viajó a Bolivia en el 2018 junto a Pedro Castillo para el Foro Internacional Crisis de la Educación Pública Latinoamericana en el Marco del Capitalismo Neoliberal, en la que participaron personajes ligados directamente con Sendero Luminoso, así como los ya conocidos dirigentes del Movadef Tito y Coila. En dicho encuentro, Castillo conoció en persona al expresidente boliviano Evo Morales, que ahora es un asiduo visitante del Perú.

“RETIRE LA PALABRA”

Tello, ahora congresista, es uno de los promotores del Partido Político Magisterial, que surgió de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), el sindicato reconocido durante la gestión de Maraví.

En realidad, esta federación es el mismo Conare, que tuvo que cambiar de nombre al revelarse sus vínculos con el Movadef y Sendero. La mayoría de sus dirigentes son los mismos.

Durante la interpelación a Maraví, el parlamentario Edgar Tello tuvo un cruce de palabras con el legislador Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso), quien cuestionó al ministro por haber reconocido a la Fenatep “en tiempo récord”.

“Ha reconocido a un sindicato que tiene relación con el Conare, cuyo estatuto contiene el ‘pensamiento Gonzalo’, algo que los peruanos no podemos aceptar”, expresó Chiabra.

Y Chiabra no le falta razón, en mayo de 2014 la Dircote incautó un documento en donde el Conare - Movadef describe que una de sus metas era la liberación del terrorista Abimael Guzmán.

“Yo no he dicho que la Fenatep tiene el ‘pensamiento Gonzalo’ sino Conare. Por eso le pregunto, ¿usted es del Conare?”, le preguntó el legislador Chiabra a Tello y sus ‘camaradas’. Pero a pesar de la aclaración, los reclamos de la otra parte continuaron. Se sintieron ofendidos porque ahora, muy hábilmente, su nuevo sindicato no escribió dentro de sus estatutos su afinidad con el ‘pensamiento Gonzalo’ como sí lo hicieron en el Conare.

Fenatep presiona al ministro de Educación

Por dos días consecutivos, el presidente de la República, Pedro Castillo, le abrió las puertas de Palacio de Gobierno a la Federación Nacional de Trabajadores del Perú (Fenate Perú), el sindicato que lideró y que mantiene vínculos con el Movadef.

El jueves, en medio de la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, Castillo recibió a 18 miembros, entre los que aparece José Moisés Chipana Chipana.

Chipana, según la Policía, fue parte del Movadef en la base de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Encuentro. Castillo le abre las puertas de Palacio al nuevo Conare. (Foto: GEC)

Pero parece que aquel encuentro no fue suficiente, pues ayer viernes volvieron a acudir 29 miembros. Chipana participó en ambos. Todos ingresaron para una “reunión de trabajo” con Castillo, según el registro de visitas de Palacio de Gobierno.

Fuentes de Perú21 señalaron que el objetivo de estos encuentros es para presionar ante el mandatario al ministro de Educación, Juan Cadillo, para que reduzca las evaluaciones a los docentes.

La relación entre la Fenate Perú y el actual ministro de Educación no es buena. Y ya se había adelantado que estaban buscando una “cita pública” con el mandatario.

“Vamos a conversar con el compañero Pedro y, sencillamente, lo que vamos a pedirle es que reoriente la dirección del Minedu y si eso, necesariamente, pasa por la destitución del señor Cadillo, así tiene que ser”, refirió a mediados de setiembre Segundo Vásquez, su secretario general.

TENGA EN CUENTA:

Perú21 buscó comunicarse con el legislador Edgar Tello, pero no respondió las reiteradas llamadas.

Este diario denunció que Tello venía recibiendo a un sentenciado por terrorismo en su despacho congresal, y que incluso contrató a la hija de este como su “coordinadora”, pese a que acababa de cumplir 18 años.

