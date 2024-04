Los costosos relojes Rolex que la presidenta Dina Boluarte usaba en diferentes actos públicos continúan en el ojo de la tormenta, y este domingo 14 de abril, Punto Final dio a conocer cuál fue el testimonio que la mandataria hizo sobre estas lujosas joyas ante el Ministerio Público.

Como se sabe, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta, y el dominical Punto Final tuvo acceso a las declaraciones de la jefa de Estado durante esta diligencia.

En el interrogatorio realizado el último 5 de abril, la mandataria reiteró que los Rolex fueron otorgados por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, en calidad de préstamo. No obstante, dijo que estos resultaron ser un problema para ella y no precisamente por levantar suspicacias sobre su patrimonio.

“Estos relojes por ser automáticos generan unos problemas porque se detiene la hora y fecha y para mí era un problema nivelarlos en un acto público, y para mí, era una vergüenza que marque horas y fechas diferentes, por eso no son relojes prácticos . A fines de febrero o primeros días de marzo en una de las visitas que vino mi amigo Oscorima se los devolví y le dije que me causan problemas para estar nivelando la hora, porque no lo usaba frecuentemente, no era mío, los tenía que cuidar, por esas razones y junto a los tres relojes le alcancé la pulsera y le agradecí, le dije: ‘Eres bueno conmigo, pero muchas gracias, aquí están’”, sostuvo Dina Boluarte ante el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.

Además, la presidenta de la República reconoció que Oscorima también le prestó una pulsera Van Cleef valorizada en casi 10 mil dólares, sin embargo, aclaró que estos préstamos no guardan relación a favores políticos.

“Esa es la verdad respecto a los relojes y la pulsera Van Cleef, nunca fueron parte de mi patrimonio, nunca estuvieron pendientes de alguna condición a Wilfredo, a quien lo considero mi hermano porque fue el primer gobernador cuando el Perú ardía, cuando incendiaban fiscalías, comisarías y juzgados, y bloqueaban carreteras, fue el primer gobernador que se puso firme y me dijo: ‘Te voy a ayudar a estabilizar el Perú, yo te voy a ayudar a calmar’, él fue el ejemplo para lo demás gobernadores, por eso mi cariño y respeto a mi amigo Wilfredo Oscorima”, añadió Boluarte.





