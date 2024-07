VÍCTOR GARCÍA TOMA - I

Dejó la ONU

El Gobierno dio por concluidas las funciones de Víctor García Toma como representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a solo diez meses de su designación. Las razones del inesperado cambio del reconocido constitucionalista no se han dado a conocer, pero dados los antecedentes del gobierno de Dina Boluarte solo es de esperar que no haya habido alguna situación incómoda o maltrato de por medio porque tarde o temprano toooodo se sabe.





VÍCTOR GARCÍA TOMA - II

Sospechosa celeridad

Dato adicional. La resolución suprema que dispone el retiro de García Toma lleva la rúbrica de la presidenta y está refrendada por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, que está a cargo de la cartera de Relaciones Exteriores en ausencia de su titular Javier González-Olaechea, quien se encuentra en Washington, Estados Unidos, en viaje oficial. ¿Y por qué tanto apuro? Uhmmm. Fuentes de Perú21, en tanto, indicaron que el jurista reanudará sus actividades académicas a su retorno a Lima.





KELLY PORTALATINO

Mal paso

La congresista por Perú Libre, Kelly Portalatino, que en los últimos días se ha convertido en una de las más asediadas tras difundirse un audio con la declaración de amor del prófugo Vladimir Cerrón, tropezó en una de las gradas del hemiciclo del Parlamento y terminó literalmente en el suelo; y todo porque estaba distraída revisando su celular. ¿Qué la habrá tenido tan concentrada, no? ¿Habrá sido alguna comunicación desde la clandestinidad?





JOSÉ JERÍ

Reclutando votos

A pocos días del inicio de un nuevo año legislativo, en el Congreso de la República siguen los cambios de camiseta. Uno de los reacomodos es el de Elizabeth Medina, ex de Perú Libre y ahora ex del Bloque Magisterial, bancada a la que ha dejado para estampar su firma en el partido Somos Perú. Junto con ella, ha informado el vocero del bloque, José Jerí, se irán también otros dos integrantes del BM, pero sus nombres todavía se guardan bajo siete llaves. Es que no quieren ponerse en evidencia… todavía.





WILFREDO OSCORIMA

Se le busca

El ‘wayki’ de la presidenta Dina Boluarte, Wilfredo Oscorima, reapareció en Ayacucho, pero solo después de que el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) anunciara movilizaciones de protesta por el abandono de la vía Los Libertadores en la que el último miércoles se registró un grave accidente. Y claro, el pinky friend de la mandataria solo dio la cara para lavarse la cara, ya que en su región no ven ni su sombra, pues él pasa más tiempo en Lima. ¿Por qué será, no?





