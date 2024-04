Casi diez días después de que la presidenta Dina Boluarte brindara su testimonio ante la Fiscalía por el caso Rolex, se dio a conocer importantes detalles de la declaración de la mandataria sobre las lujosas joyas que le otorgó el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

De acuerdo con Punto Final, la mandataria detalló ante el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que Oscorima le ofreció el primer reloj Rolex cuando la visitó en el despacho presidencial, aunque no precisó la fecha ni las circunstancias. De igual forma, dijo que los otros dos relojes fueron entregados progresivamente también en Palacio de Gobierno y que su asesora Carmen Giordano fue testigo de este hecho.

De igual manera, la jefa de Estado reconoció que el gobernador ayacuchano quiso regalarle una pulsera Van Cleef de 94 brillantes, pero que no aceptó. No obstante usó la joya en varias ocasiones incluyendo los actos por Fiestas Patrias como el mensaje a la Nación.

“En su interés de que su amiga Dina se viera bien, vino días antes del 28 de julio a Palacio y me dijo: “hermana usa esta pulsera, quiero verte bien”, le dije: ‘Wilfredo muchas gracias, no voy a aceptar’, me dijo: ‘Úsalo las veces que necesites, usas y luego me las devuelves, úsalas, es la pulsera Van Cleef’”, narró Boluarte.

El programa dominical también señaló que esta pulsera Van Cleef fue comprada por Oscorima en la Casa Banchero el mismo 25 de julio por la suma de 9,900 dólares.

Respecto a los Rolex, las facturas mostradas por Punto Final señalan que fueron adquiridos en la tienda virtual JomaShop de Brooklyn en Nueva York y por cada una pagó 18,250 dólares, 20, 217 dólares y 26, 215 dólares en diferentes fechas.





NO AUTORIZÓ LEVANTAMIENTO DE CUENTAS

Punto Final también reveló que la jefa de Estado no autorizó el levantamiento de cuentas en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

“ Con el propósito de contar con información sobre sus ingresos y egresos indique usted ¿si autoriza el levantamiento del secreto bancario?” , preguntó el titular del Ministerio Público. “ No, salvo que me lo requiera el juez. Agrego que haré llegar un informe contable para mejor esclarecimiento” , respondió la mandataria.





