Después de más de tres meses, Dina Boluarte respondió a la prensa. La conferencia se realizó el último lunes 8 de julio en Palacio de Gobierno. Durante más de una hora, la presidenta y sus ministros se dedicaron a resaltar sus reuniones con autoridades y empresarios durante el viaje a China. Sin embargo, al momento en que la ‘wayki’ de Wilfredo Oscorima fue consultada por temas álgidos, guardó silencio.

¿QUÉ PREGUNTAS NO QUISO RESPONDER DINA BOLUARTE?

La autoproclamada ‘mamá de todo el Perú’ evitó responder sobre los profesores que violaron a más de 500 niñas awajún, el caso Rolex, su baja aprobación, la ley sobre crímenes de lesa humanidad, entre otros.

Cuando fue consultada por la aprobación de normas con poca discusión en el Congreso, como la ley que ordena la presencia del investigado durante allanamientos y que perjudica la lucha contra el crimen organizado, la mandataria dijo escuetamente: “Vamos a esperar que el Congreso remita al Ejecutivo y en cuanto tengamos los sectores estarán opinando, creo que no es conveniente adelantar opinión de algo que todavía no tenemos entre manos”.

Los periodistas también le preguntaron quién se quedó al mando del gobierno mientras se habría sometido a cirugías estéticas. Su respuesta dejó más dudas que certezas: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”.

A pesar de dejar entrever con esta frase que no quería hacer su trabajo de presidenta, enfatizó que no habrá adelanto de elecciones y se quedará en el poder hasta el 28 de julio del 2026.

Cuando le volvieron a preguntar por sus ‘retoquitos’, expresó: “Estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología y esas preguntas tendenciosas son las que no ayudan y no generan interés en la población”.

Dina Boluarte habló, pero no convenció. Foto: Anthony Niño de Guzmán/ @photo.gec





Otro de los problemas que ha pasado por agua tibia, pese al rechazo mundial, es el caso de las más de 500 niñas awajún violadas por sus profesores en las residencias estudiantiles del terror. La madre de todo el Perú ni siquiera condenó este delito, solo dijo: “Sobre las denuncias, acá está el ministro de Educación”, y le cedió la palabra a Morgan Quero (quien hace unas semanas calificó como prácticas culturales estos hechos para luego disculparse tardíamente).

El titular del Minedu, que hasta ahora no viaja a la zona, solo volvió a repetir: “Desde el 26 de mayo, el Minedu ha tomado varias iniciativas para separar de manera contundente a estos violadores disfrazados de docentes. Hemos separado a 121 docentes”.

Mientras la presidenta se queda callada, niñas violadas, embarazas y contagiadas con VIH siguen esperando que el Estado se acuerde de ellas.

En otro momento, le preguntaron a Boluarte por los Rolex y las joyas que su gran amigo Wilfredo Oscorima le dio. En el colmo de la frescura, la presidenta se animó a mandarle un saludo a su ‘wayki’.

“Hoy estuvo aquí el gobernador de Ayacucho con aproximadamente 23 alcaldes, en esta preocupación de seguir avanzando en el desarrollo del Perú. Desde acá, un saludo a mi amigo, mi wayki, el gobernador de Ayacucho”, causando el asombro de la prensa.

“Respecto de su pregunta de las joyas, los aretes, de todo eso, está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solo por el tema Rolex sino por las tantas otras carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia criminal que sale en los noticieros de alguna prensa. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, expresó.

Sobre la polémica ley que limita la aplicación y los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, sostuvo: “Todavía no ha llegado al Ejecutivo (la ley), así que esperemos en el plazo correspondiente que llegue, los sectores correspondientes lo revisarán y nosotros estaremos atendiendo en esta mirada”,

La mandataria tampoco quiso hablar de su baja popularidad. Su aprobación solo llega al 5%.

“Lo que está bajo es la inflación y eso repercute cuando la madre de familia va al mercado y quiere comprar pollo, papa, están bajando los precios. Tenemos una reactivación económica en positivo. Hay que pensar en positivo y trabajar en esa perspectiva”, apuntó.

Además, le consultaron si teme a la captura de Vladimir Cerrón, a lo que contestó: “Cualquier persona que esté buscada debe ponerse a derecho. Su captura tiene que ver el Mininter y ahí se desarrollará su captura”.

Vladimir Cerron sigue prófugo. Fotos/Angel Ramon

En lugar de dar explicaciones a la ciudadanía sobre estos temas, una vez más, Boluarte optó por la victimización y culpó a la prensa “tendenciosa” de no informar sobre las buenas acciones de su gobierno.









