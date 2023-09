La congresista por Podemos Perú, Digna Calle, quien estuvo más de medio año en Estados Unidos y retornó al país la noche del último martes, podría ser sometida a la Comisión de Ética Parlamentaria por infracción del Código de Ética.

Su colega por Fuerza Popular Vivian Olivos solicitó ayer formalmente al presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, que se inicie de forma urgente una investigación de oficio contra la parlamentaria “por haber transgredido el Código de Ética Parlamentaria”.

Esto luego de que en la plataforma de Microsoft Teams, a través de la cual algunos legisladores participaban de manera virtual en la plenaria matinal, la cámara de Digna Calle se encendió y quien apareció en la pantalla fue su esposo, el excongresista Arón Espinoza.

“Al parecer el señor Arón Espinoza estaría usando las herramientas que son exclusivas para parlamentarios, vulnerando el artículo 13 del Código de Ética”, advirtió Olivos, quien cuestionó, además, que Calle, pese a encontrarse ya en el país, no acuda al Palacio Legislativo y siga votando de manera virtual en las plenarias; esto a vista y paciencia de la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto.

Cabe señalar que, en junio pasado, la Comisión de Ética, entonces bajo la presidencia de Karol Paredes, ya había aprobado investigar a Digna Calle por permanecer fuera del país desde enero pasado.

¿Cortina de humo?

Sobre su inconcurrencia al Congreso fue consultado también el congresista por Podemos Perú, José Luna Gálvez, quien, lejos de dar explicaciones por la ausencia de la parlamentaria de su agrupación, acusó a los periodistas de tender una “cortina de humo” con este tema.

Tomando distancia de esta postura, su colega, también de Podemos, Kira Alcarraz, criticó severamente la actitud de Calle quien, señaló, con sus actitudes no hace sino dañar más la imagen del Parlamento.

”Por estupideces, por no tener cuidado con tus cosas estamos ahorita cuestionando y preguntando por algo que pudo haberse evitado. Tienes celular, lo dejas ahí, nadie lo toca; tengamos cuidado con tus cosas, eso es parte de tu función, de tu trabajo, eres una mujer vieja, ya sabes, sale el pantallazo, sale el esposo, me he quedado sorprendida; esto se presta para malos entendidos”, comentó fastidiada.

VIDEO RECOMENDADO