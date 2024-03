COMISIÓN DE ÉTICA

Mismo colegio

Cuando les ponían un micrófono, se mostraban indignados, ofendidos, y hasta pedían que sea desaforada. Tanto se escandalizaron cuando se conoció que estaba ausente del país más de siete meses y que no asistía al Congreso. Tanto la condenaron, tanto investigaron a Digna Calle para que al final solo la reprendan, como quien regaña a un niño. Sí, la Comisión de Ética Parlamentaria leerá esta tarde la amonestación pública contra la legisladora de Podemos Perú, luego de que con sus votos la salvaran de ser suspendida.

(Foto: GEC)

LESLIE URTEAGA

Escudera en acción

No hay encuentro con la prensa en el que la ministra de Cultura no desparrame su desbordante fidelidad, cariño y admiración hacia su presidenta. Leslie Urteaga ha saludado ayer que el Congreso no haya admitido a trámite la moción de vacancia contra Dina Boluarte el pasado viernes. “El liderazgo de la mandataria no cesa”, ha agregado casi con orgullo patrio la ministra, quien, junto con su colega de Salud, César Vásquez, y uno que otro más del gabinete, no se ha cansado de resaltar las calidades y cualidades que, juran, tiene su jefa de Estado.

(Foto: TV Perú Noticias)

BETSSY CHÁVEZ

Al estilo Castillo

Y, al igual que su jefe Pedro Castillo, Betssy Chávez se aferrará a cuanto recurso legal sea posible para buscar su libertad. La premier del golpista ha presentado una nueva solicitud para que le varíen la prisión preventiva de 18 meses y, este martes 5, el Poder Judicial evaluará su pedido para continuar su investigación por su participación en el golpe, fuera de las rejas. Por ahora, y al igual que el expresidente al que acompañó hasta su último segundo del golpe, solo acumula derrotas en el fuero judicial.

WERNER SALCEDO

Gobernador se las pica

Al mismo estilo del presidente del Congreso, su paisano Alejandro Soto, el gobernador regional de Cusco ha optado por no darle la cara a la prensa. Werner Salcedo, quien afronta un proceso de vacancia por presuntamente beneficiar con cargos de confianza a los aportantes de campaña, se encontró con los periodistas en un evento y optó por escapar presuroso del local hacia el auto que lo esperaba en el frontis. Salcedo, quien, además, es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, debe presentarse este martes ante el consejo, pues se debatirá su vacancia. Ahora, pues.

(Foto: CADE 2023)

