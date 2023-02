Para la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, el Poder Judicial se equivocó al no darle las medidas de protección solicitadas por María Montero, contra el ex-tribuno Eloy Espinosa-Saldaña.

¿Está de acuerdo con la decisión del Poder Judicial?

No entiendo cómo el juez Veramendi ha negado las medidas de protección. Primero dice: “no se explica y acredita la vulnerabilidad. La denunciante es abogada tiene herramientas para desarrollar su independencia económica.” ¿Quién está hablando de independencia económica? o qué, ¿las abogadas no podemos ser víctimas de violencia? Después dice que no sea no se ha explicado ni acreditado la relación de poder o dependencia. ¿Cómo es posible que un juez que ve temas de violencia contra la mujer en el marco de violencia familiar pueda quitar de un plumazo y decir “tú eres abogada, tú tienes dinero, tú puedes trabajar”.









¿Cómo está la señora Montero en estos momentos?

Pregúntenle si es que ella puede tener un momento de paz o es que ella ha sacado todas sus cosas de la casa, sólo ha sacado un poco de ropa en compañía de un efectivo de la Policía Nacional. El denunciado ha ha cambiado la chapa y no le permite entrar, el denunciado en forma prepotente le ha dicho que él no se mueve del domicilio conyugal, entonces hay una relación asimétrica de poder. ¿Qué queremos? Si esto le pasa a la esposa de un tribuno, ¿Qué podrá decir una señora del campo?. Se ha apelado a esta decisión.





¿Qué medidas de protección se han pedido?

Estas medidas de protección no son una sentencia y lo sabe muy bien el juez, él ha debido de dar estas medidas de protección porque son precautorias para protegerla. Por ejemplo que el denunciado no se le acerque.





Se tiene información que Espinosa-Saldaña busca ser juez supremo. ¿Sabe algo?

Sería gravísimo, porque este es un caso emblemático. No puede ser, que esta persona, el denunciado, aspire a ser un juez supremo, esto no puede pasar y por eso mismo, las autoridades tienen que tomar nota y tomar las medidas. No se puede ser indiferente ante un caso de maltrato ya sea físico, psicológico, verbal, el daño puede ser aún mayor en este sentido.





