El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, respondió a las críticas suscitadas en su contra. Esto, luego de que se difundieran unos chats que revelarían que su designación fue producto de una negociación entre tres asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y congresistas de diversas bancadas.

Las conversaciones forman parte de una investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EEFICCOP), que indica que Benavides y sus asesores realizaron una “injerencia ilícita” en los legisladores para influir en su votación y, así, conseguir el nombramiento de un defensor afín a sus “intereses particulares”. Para ello, aprovecharon su “poder de decisión en la persecución penal”.

Gutiérrez, que regresó ayer de Panamá, brindó una conferencia de prensa en la que señaló que, antes de su elección, no conocía a la fiscal de la Nación. Asimismo, anunció que no piensa renunciar. “Jamás he pedido a ninguna autoridad o alguna persona para buscar un voto”, enfatizó.

NO LO QUIEREN

Las palabras de Gutiérrez tienen lugar luego de que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo emitiese un comunicado solicitando su salida del cargo, tras considerar que su designación no obedeció criterios meritocráticos y, más bien, respondió a “intereses políticos subalternos”.

“La evidencia que sirve de fundamento a la investigación fiscal daría cuenta de que se trató de un nombramiento ilegítimo, viciado por los propósitos espurios de los congresistas y funcionarios que la impulsaron de manera contraria a los valores que deben guiar la elección”, explicó el escrito.

En línea similar, en declaraciones para Perú21TV el exdefensor Eduardo Vega indicó que nos encontramos ante un “caso gravísimo de tráfico de influencias y de corrupción desembozada”, por lo que recomendó que la elección de Gutiérrez sea revisada.

“El actual defensor no tiene las cualidades éticas ni profesionales para asumir una institución tan importante como la Defensoría y creo que ahora corresponderá darle una mirada a ese nombramiento y cómo fue parte de una negociación como la que estamos conociendo”, comentó.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la tesis de la EEFICCOP, la fiscal de la Nación habría interferido en la elección de Gutiérrez pues, ante una eventual remoción de los miembros de la JNJ, es el defensor el que preside la comisión especial encargada de elegir a sus nuevos integrantes. Esta elección interesaría a Benavides porque cuenta con más de un proceso disciplinario en la JNJ.

Curiosamente, el 19 de octubre Gutiérrez presentó el Proyecto de Ley 6202/2023-DP para elegir a dedo al secretario técnico de la comisión especial que elige a la JNJ. El miércoles pasado, la Comisión de Constitución aprobó su iniciativa que deberá ser ratificada por el Pleno.

TENGA EN CUENTA

- El Pleno eligió a Gutiérrez en mayo, con 88 votos a favor. Lo apoyaron las bancadas de Fuerza Popular y Perú Libre. Esta última lo propuso.

- Previamente, Gutiérrez fue congresista (2011-2016) y abogado del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

