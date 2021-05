Lucha de predicciones: Chamanes vs. curanderos

Una pelea entre chamanes y curanderos se gestó ayer al mediodía en el cerro San Cristóbal. El hecho ocurrió porque una curandera tuvo la visión de que el balotaje lo ganaría Keiko Fujimori (Fuerza Popular), lo cual no fue del gusto de los chamanes, quienes aseguran que ganará Pedro Castillo (Perú Libre). Mejor hubieran unido fuerzas para saber cómo estará el Perú para las próximas elecciones...

El futuro preocupa... Agatha Lys hizo denuncia

La famosa astróloga Agatha Lys presentó ayer una denuncia ante la Dirincri debido a que ha recibido amenazas de muerte por predecir quién ganará la segunda vuelta. Parece que los resultados no son del gusto de los intolerantes...

El ‘perruqueo’: El colmo en las elecciones

La división en el país por las elecciones ha alcanzado niveles impredecibles y risibles. Tal es así que la dueña de un hospedaje para perros ha señalado que no recibirán “perros de familias comunistas”. El hecho causó bromas y memes en redes sociales sobre la existencia del ‘perruqueo’. ¿Qué culpa tendrán los perros?...

Ultiman detalles: Debate presidencial

Este domingo se realizará el único debate presidencial en Arequipa. Aunque la hora no ha sido oficializada, fuentes de Perú21 nos indicaron que será a las 7 p.m., igual que el encuentro del domingo pasado. En tanto, los partidos no han alcanzado un acuerdo aún sobre quién será el moderador. Se nos indicó que debería ser un periodista de Arequipa.

Matanza (I): Cuestionamiento a Vega

Ayer en la Comisión conjunta por la matanza terrorista de 16 ciudadanos en el Vraem, la presidenta de este grupo, Leslye Lazo (Acción Popular), pidió que se muestre un video en el que el ministro de Justicia, Eduardo Vega, manifestó que la zona de San Miguel del Ene “está bajo control territorial de Sendero Luminoso”. Sus términos fueron criticados por Lazo.

Matanza (II): Le enmendó la plana

La aseveración llevó a que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, le enmendara la plana al ministro Vega. “Podemos hablar de presencia, de tránsito de terrorismo, pero no de control absoluto. Tenemos 52 bases y es la zona más militarizada de toda América. Que no tengamos presencia no es cierto”, precisó el militar. Fuerte cuadrada. Solo le faltó decir ‘zapatero a tus zapatos’.

