Esta noche, la Corte Superior Nacional declaró fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones respecto a los equipos celulares del difunto expresidente de la República, Alan García Pérez en el marco de la investigación que se sigue contra Luis Nava y otros por el presunto delito de colusión agravada y otros delitos en agravio del Estado.

El tribunal declaró infundado recurso de apelación de Pilar Nores, Alan García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia.

El Colegiado Superior determinó que la resolución de primera instancia no vulnera el principio de legalidad procesal penal, y está debidamente fundamentada.

En el presente caso, los hechos que son objeto de investigación están referidos a la construcción de importantes obras de infraestructura para el país, como la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramo 2 y 3).

Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró fundado el levantamiento del secreto de las comunicaciones, respecto a dos equipos celulares del fallecido ex presidente, Alan García Pérez.





Miguel Atala: “Entregué US$1 millón 300 mil” a Alan García

Como se sabe, el exdirector de Petroperú, Miguel Atala Herrera, declaró en audiencia de prueba anticipada que entregó, en 43 armadas, más de un millón 300 mil dólares en efectivo al fallecido exmandatario Alan García.

Atala contó que, durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), el entonces secretario presidencial Luis Nava Guibert lo contactó para pedirle que reciba para él depósitos “por asesorías” en una cuenta bancaria en el extranjero.

En su relato, el exfuncionario indicó que tras comprometerse con Nava, recibió la llamada del exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para coordinar la apertura de la cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA).

“El día 8 de octubre (de 2007) a mí me llaman para pedirme una cita, me llama el señor Barata y me dice que quiere una cita conmigo, yo le digo que venga a mi casa, él me llama a pedido del señor Nava (…) Barata viene a mi casa, conversamos por el espacio de 30 minutos, me explica que para abrir esa cuenta que pidió Nava él necesita autorización para que él me presente a un banquero, el banquero es Francisco Javier Jiménez (Francesc Xavier Pérez Giménez)”, narró Atala Herrera ante las preguntas del fiscal José Domingo Pérez.





