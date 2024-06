El Ministerio Público comunicó que se realizará la “apertura y extracción de información” de los celulares del expresidente Alan García , como parte de la investigación que se sigue en contra de Luis Nava Guibert y Enrique Cornejo.

La diligencia estará a cargo del fiscal José Domingo Pérez y se llevará a cabo en las instalaciones de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y contará con la presencia de los sucesores de Alan García y de los investigados por casos de colusión, lavado de activos y demás delitos.

Esta diligencia fue autorizada por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, mediante la resolución N° 13 confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Como se recuerda, el exsecretario del Despacho Presidencial en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) es investigado por el presunto delito de colusión agravada, y otros en agravio del Estado.

Además, en 2019, el hijo de Luis Nava le dijo a las autoridades que tanto su padre como Jorge Barata le contaron a fines del 2006 o inicios del 2007 el acuerdo al que habían llegado para que el gobierno viabilice las obras de la constructora brasileña Odebrecht.

“Barata me dijo que había arreglado el apoyo con mi padre y me pidió que lo llevará a la casa de mi padre. Jorge Barata estaba con un maletín en la mano, se reunió con mi padre y mi padre me pidió que me retire. Al terminar, dejé a Jorge Barata en su casa”, declaró.

“Regresé a la casa de mi padre y él me dijo que Jorge Barata llevó dinero en el maletín, pero no me dijo el monto y me dijo que Barata lo volvería a llamar”, agregó.

Al respecto, ese mismo año Nava Guibert afirmó ante los fiscales José Domingo Pérez y Meryl Huamán Altamirano que el exrepresentante de Odebrecht en el Perú le entregó “loncheras” de dinero al fallecido exmandatario Alan García.

Según su versión, Barata le dio al exmandatario US$60.000 (el 31 de diciembre de 2006), US$600.000 (el 6 de abril de 2007) y US$20.000 (el 27 de setiembre de 2007). Todo este monto suma US$680.000.





