El 11 de abril de 2021, los peruanos deberemos elegir al próximo presidente de la República. Un acto cívico que debe ser asumido de manera seria y responsable pues el presidente del bicentenario tendrá la difícil misión de buscar la solución a las grandes fisuras que viene causando la pandemia del COVID-19.

En razón de ello, conversamos con un grupo de expertos para analizar el perfil que debería tener el nuevo mandatario, así como su postura ideológica y visión sobre la economía y Estado.

UNA NUEVA SANGRE

En lo que respecta al perfil que debería tener el próximo presidente, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, sostiene debe ser alguien relativamente nuevo en política, alejado de casos de corrupción y que otorgue a la ciudadanía la tranquilidad de que será un buen gestor para salir de la crisis económica.

“Creo que la población está muy decepcionada de los políticos que existen desde hace 20 años y que, además, están vinculados al caso Lava Jato. Por ello, estarán buscando nuevas figuras que no estén asociadas a la historia política de la cual estamos todos defraudados”, manifestó Torres a Perú21.

En tanto, el analista político Carlos Meléndez dijo a este diario que el próximo mandatario debería tener un perfil que convenza a los ciudadanos que saldrán de la crisis provocada por el coronavirus.

"La pandemia coloca a la sociedad peruana en una situación de pesimismo. Distinta a la sensación de ‘Perú Avanza’ que se expresaba en los anteriores procesos electorales. Ello amerita una lectura menos superficial de la oferta electoral. No solo se votará por simpatías o antipatías, sino con base en criterios para “salir adelante”, aseveró.

Por su lado, el analista Carlos Tapia indicó que el próximo presidente deberá tener las características de alguien que sepa unificar al país para abordar la crisis causada por el COVID-19; carisma para conseguir la unidad de todos los sectores sociales; honrado a toda prueba y que no tenga nexos con algún caso criminal; y, aunque no sea lo más significativo, que tenga una alta calificación profesional.

¿DE IZQUIERDA O DERECHA?

En lo que se refiere a si el próximo mandatario debería tener una postura política o ideológica, Tapia considera que ello no será relevante.

“Los espacios que hay en la política, como la izquierda, derecha o centro, permiten conversar y negociar con representantes de esos sectores. Pero cuando uno es presidente, no puede preocuparse de abordar temas desde su punto de vista partidario. Eso es algo que Alan García no comprendió, pues no separó ser presidente del Apra y de todos los peruanos”, expresó.

De igual manera opina Torres: “Me parece que si bien hay sectores afines al autoritarismo nacionalista, otros conservadores, incluso religiosos, la mayoría de votantes no se sienten atraídos a ello, sino por posiciones más de centro”, explicó a este diario.

En tanto, Meléndez agregó que, más que ideologías o posturas políticas, prevalecerá el pragmatismo que el candidato muestre. “Se preferirá un ‘doer’ (un hacedor) frente a alguien que simplemente ofrezca soluciones parciales, en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo. Se necesita un perfil de político todoterreno”, declaró.

PRAGMATISMO

Sobre la visión de economía y reforma de Estado. Meléndez y Tapia coinciden en que el presidente del bicentenario deberá ser pragmático.

“Se requerirá que otorgue soluciones pragmáticas para que el Estado llegue al individuo, especialmente en los servicios sociales como salud”, expresó Meléndez.

Tapia, por su lado, indicó que “las crisis no se resuelven con ideologías. Además, el mandatario deberá unir al país con la bandera del desarrollo”. También indicó que el mandatario debería buscar la reforma del Estado y enfocarse en otorgar mejores servicios de salud, educación e infraestructura.

En tanto, Torres sostuvo que aunque en campaña los candidatos podrían competir por presentar ofertas simplistas, el elector peruano no caería en esas promesas populistas por tratarse de un ciudadano con mayor formación y con más estabilidad económica. En lo que respecta a posibles cambios en la estructura del Estado, indicó que, aunque fuese planteado por partidos de izquierda, no es un tema que preocupe a la ciudadanía.

A unos meses de las elecciones, ¿usted ha logrado identificar estas características en algún interesado en el sillón presidencial?

DATOS:

- Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, explicó que el elector promedio del Perú se caracteriza por ser más conservador, querer formar una familia y buscar una estabilidad económica.

- “Es una persona con nivel de educación promedio. Educación escolar completa, pero sin formación universitaria. Trabaja de manera independiente e informal”, acotó.

- Un total de 25′287,954 peruanos se encuentran habilitados para votar en las próximas elecciones generales del 11 de abril, según informó el Reniec.

