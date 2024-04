La Contraloría intervino las sedes de los gobiernos regionales de Cusco y Ayacucho para recopilar información en el operativo que realizó de forma simultánea.

En esa línea, la entidad fiscalizadora busca información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras, designación de cargos de confianza.

“Iniciamos intervención simultánea de control en sedes de los GORE Ayacucho y Cusco para recopilar información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras, designación de cargos de confianza, en operativo simultáneo ante riesgos y denuncias”, dice la Contraloría en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter).

#LoÚltimo 🚨 Iniciamos intervención simultánea de control en sedes de los GORE #Ayacucho y #Cusco para recopilar información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras, designación de cargos de confianza, en operativo simultáneo ante riesgos y denuncias. pic.twitter.com/U2iZHzgWv1 — Contraloría del Perú (@ContraloriaPeru) April 19, 2024





Gobierno Regional del Cusco

Como se recuerda, El Ministerio Público allanó el pasado 4 de abril la sede del Gobierno Regional del Cusco como parte de las investigaciones que se vienen realizando al gobernador Werner Salcedo por los relojes Rolex de imitación que él mismo admitió poseer.

La diligencia, llevada a cabo por un equipo de fiscales anticorrupción, estuvo liderada por la fiscal Ingrid Avendaño y se llevó a cabo luego de que el propio gobernador del Cusco acudiera a las oficinas del Ministerio Público por quedar incluido en la carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

“Me he presentado de manera voluntaria para colaborar con la investigación [...] Mi gestión se caracteriza por la transparencia en la información. Iré las veces necesarias para colaborar con la justicia. No tengo nada que esconder, por el contrario, me allano a las investigaciones”, refirió Salcedo a través de sus redes sociales.

📢 Fiscalía Anticorrupción de #Cusco (1.° Despacho) inició investigación preliminar contra Werner Salcedo Álvarez, gobernador regional de Cusco, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras la supuesta adquisición de relojes de alta gama.



👉🏼🗞️ https://t.co/MVWmkAa0nI pic.twitter.com/FKCFv73qO4 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2024





Gobierno Regional de Ayacucho

Asimismo, el 10 de abril, la fiscal anticorrupción Carmen Chipana intervino la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, que dirige Wilfredo Oscorima, ante una denuncia periodística sobre el retiro irregular de documentación.

El portal web El Dardo Noticias captó el instante en el que funcionarios de la entidad retiraban documentos de las oficinas y los ubicaban en un vehículo.

Según la nota periodística, los servidores públicos tomaron esta acción al trascender que la Fiscalía realizaría un allanamiento.

El gobernador Oscorima es señalado de haber entregado costosos relojes Rolex a la mandataria Dina Boluarte. Si bien aún no es incluido como investigado, en la Fiscalía sospechan que la autoridad regional habría entregado estos artículos a cambio de un trato preferencial de presupuesto para la ejecución de obras.

