Consejero de CNM exige a empresario que le compre 50 entradas para su concierto

Pasan los días y se siguen revelando más audios que hunden a varios magistrados y miembros del Consejo de Nacional de la Magistratura (CNM) . Esta vez IDL-Reporteros difundió una conversación del consejero Iván Noguera , quien le exige al empresario Mario Mendoza que le compre 50 entradas para uno de sus conciertos.

En el audio se escucha que el consejero Noguera le dice al empresario local que "todo salió bien para él" y después le pregunta con cuántas entradas van a ser, es decir, cuántas está dispuesto a comprar.

Todo indicaría que estas coordinaciones entre el empresario Mendoza y algunos miembros del CNM se realizaron con el fin de ratificar al juez Ricardo Chang en su cargo. Tal y como sucedió el 5 de junio.

Esta es la conversación que mantienen Iván Noguera —también cantante conocido como el 'Dr. Rock'— con Martín Mendoza.

Iván Noguera: Salió todo bien, menos mal para ti.

Mario Mendoza: Ah ya, hermanón. Ya, oye, este yo voy a estar ocupado pero alcanzo el día lunes pasar por ti o ¿no? A tu casa.

Iván Noguera: El lunes todavía...

Mario Mendoza: Porque espérate estamos... sí... sí puedo, sí puedo, me he equivocado. Sí puedo pasar, paso mañana en la tardecita.

Iván Noguera: Pucha a las 4

Mario Mendoza : ya 4 o 5

Iván Noguera: ¿cuántas van a ser? ¿50?

Mario Mendoza: ¿Aló?

Iván Noguera: ¿Cuántas entradas?

Mario Mendoza: Dame 40 entradas.

Iván Noguera: 40 entradas... pucha ya pues, ya qué se va a hacer. Usted es bien duro ah.

Mario Mendoza: Carajo, ¿le llamas duro a eso? Ya, dame 50 pues hermano, no te preocupes.

Iván Noguera: Claro 50. Están baratas.

Mario Mendoza: Está bien hermano, tú mandas, no hay problema. Con que te salga bien la campaña de, como se llama esta canción. Es lo lindo.

Iván Noguera: ya hermano te tengo tus 50 entradas mañana

Mario Mendoza: Ya hermanon, muchas gracias.

Iván Noguera: No a ti por colaborar con el artista peruano.