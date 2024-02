La Junta de Portavoces del Congreso de la República determinó que la admisión de la moción de vacancia presentada contra la presidenta Dina Boluarte sea el primer tema que verá el Pleno del Congreso en la nueva legislatura que inicia mañana.

#CongresoInforma I En la Junta De Portavoces, se acordó que este viernes 1 de marzo, en la sesión del #PlenoDelCongreso, se consultará la admisión de la moción que propone la vacancia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.



En cumplimiento al artículo 89-A inciso b. pic.twitter.com/BWdHQZmjlt — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 29, 2024

La moción que propone destituir a la presidenta fue presentada por la bancada de Perú Libre el 15 de diciembre de 2023 y propone declarar la vacancia de la presidencia “por infracción de los artículos 51, 102, 113 y 115 de la Constitución Política del Perú, debido al abandono de cargo y haber salido del territorio nacional sin encargar el despacho presidencial”.

Según el documento, la presidenta de la República no podía abandonar el país debido a que la Constitución no contempla quién reemplaza al presidente cuando no hay vicepresidentes.

“Si bien es cierto que, el viaje de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra, cuenta con la autorización vía resolución legislativa del Congreso de la República, también es cierto que dicho viaje no se ajusta al marco constitucional ni legal vigente, puesto que salió del país sin tener ningún vicepresidente que se encargue del despacho presidencial, POR LO QUE SU SALIDA DEL PAIS CONSTITUYE ABANDONO DE CARGO Y DEL DESPACHO PRESIDENCIAL”, se lee en la moción.

En caso de admitirse, la presidenta será convocada al Congreso de la República para ejercer su defensa ante las acusaciones. Luego, el Parlamento deberá debatir y votar la moción que solo puede ser aprobada si alcanza los 87 votos.

Bicameralidad y JNJ

La Junta de Portavoces también acordó que el miércoles de la próxima semana se vea en el Pleno del Congreso la segunda votación del proyecto de reforma constitucional que propone reinstaurar la bicameralidad en el Parlamento. Para ser aprobada requerirá 87 votos a favor.

Como se recuerda, la bicameralidad fue aprobada en primera votación con 91 votos el 16 de noviembre de 2023.

Asimismo, se determinó que el jueves se revise la inhabilitación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

