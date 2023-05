Cada vez hay más dudas sobre su idoneidad para el cargo. El abogado Josué Gutiérrez, candidato que Perú Libre impulsó con la anuencia de su dueño Vladimir Cerrón, está en la etapa final para convertirse en el flamante titular de la Defensoría del Pueblo, que se mantiene con una jefa interina desde la salida de Walter Gutiérrez en abril de 2022. No obstante, su candidatura genera sospechas e incluso fue observada por la Contraloría de la República.

El proceso de selección estuvo a cargo de una comisión especial encabezada por Manuel García Correa (Alianza para el Progreso). Una de sus fases consistió en que los candidatos presenten su Declaración Jurada de Intereses (DJI) para que esta sea contrastada en la Contraloría. Es allí donde sonaron las alarmas respecto de Gutiérrez.

El postulante habría consignado “información imprecisa” respecto a la fecha de suscripción de las acciones en la empresa GYT Global Consulting S.A.C. Es decir, consignó la fecha que corresponde a la de la inscripción en la Sunat, y no desde cuando tiene la participación, indicó el informe de control al que accedió Perú21.

Según el documento, Gutiérrez “no respondió” ante la observación, así como tampoco contestó cuando la Contraloría halló “información que difiere respecto de la fecha del inicio de representación en relación a la empresa GYT Global Consulting S.A.C”.

Josué Gutiérrez fue vocero de la bancada oficialista Gana Perú. (Foto: Martín Pauca/GEC)

Otra revelación encontrada por la Contraloría son las seis papeletas que el abogado del sentenciado Vladimir Cerrón registra ante el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) y no las declaró. De igual manera, se encontró que el actual inmueble donde vive Gutiérrez “fue adquirido por su cónyuge el 10 de diciembre de 2013 a su antiguo propietario, el señor Orfilio Isaac Picón Quedo, hermano de Luis Raúl Picón Quedo, actual congresista de la República” de Fuerza Popular, bancada que ahora parece entusiasmarse con esta candidatura. Ante ello, el candidato prefirió el silencio.

Solo hay dos finalistas para ser el nuevo defensor del Pueblo: Josué Gutiérrez y Jorge Rioja, este último invitado al concurso por el congresista Edwin Martínez (Acción Popular), quien está investigado en el caso ‘Los Niños’. Para el constitucionalista Víctor García Toma, la capacidad para ocupar el cargo está en entredicho en Gutiérrez, mientras que Rioja no exhibe mayor experiencia y reconocimientos.

“El caso más grave es el de Gutiérrez. Se hace notorio por un viaje raro a Moscú (en 2011, cuando era congresista de Gana Perú) para negociar un contrato. Luego tiene tres denuncias por supuestos delitos del ejercicio de la función. Sus continuos cambios de posición política y otros más no lo convierten en algún candidato ideal”, comentó García Toma a Perú21.

“En el caso de Rioja, no tiene observación, pero no tiene ninguna luz. No es alguien notable o conocido. No podríamos enrostrarle alguna observación, salvo tener un currículo plúmbeo”, anotó.

ELECCIÓN EN VILO

El congresista Arturo Alegría (Fuerza Popular), integrante de la comisión especial, reconoció a este diario que aún no existe un acuerdo entre las bancadas para inclinarse por algún candidato. “Todavía no hay votos establecidos para conseguir los 87 votos”, señaló. No obstante, en una entrevista a Correo, Alegría dijo que “en Fuerza Popular existe una tendencia por Gutiérrez”.

TENGA EN CUENTA:

El 18 de mayo será la sesión plenaria para elegir al nuevo defensor del Pueblo.

Según la norma, si no se alcanzan los 87 votos para elegir a un candidato, entonces se procederá con los siguientes postulantes. En ese caso, entrarían Delia Muñoz y Gastón Soto Vallenas.

VIDEO RECOMENDADO:

Curiosidades del último concierto de The Beatles (Video: El Comercio)