“Antes tenía la posibilidad de solicitar dinero a los bancos, y me lo daban sin hipoteca ni aval. Ahora tengo una deuda pendiente de casi 200 mil soles y no la puedo cumplir porque la empresa CREC 10 hasta ahora no me paga los dos millones de soles que me debe”, señala Sheily Segura, propietaria de la empresa VLV Servicios Generales SAC, que fue subcontratista del consorcio vial Pucahuasi, integrado por la empresa China Railway 10 Engineering Group CO., también conocida como CREC 10, para llevar adelante la obra Corredor Vial N.°5, en Ayacucho.

Los servicios que le dio fue logística y colocación de personal. La deuda de S/2,4 millones que tiene la compañía china con su empresa desde 2020, de acuerdo a su testimonio, le ha ocasionado además una cobranza coactiva de 82 mil soles con la Sunat. “Estoy en la quiebra”, contó a Perú21.

Cabe recordar, además, que toda compañía china es administrada por el partido comunista del país asiático.

MÁS VÍCTIMAS

Mirella López Miranda es otra víctima. Ella es propietaria de las empresas Grifo Mira EIRL y Productos del VRAE EIRL, y también exige el pago de una deuda de 604 mil soles por los servicios de rehabilitación de los puentes Santa Rosa y Viru Viru, en Ayacucho. También está en bancarrota, pues no le cancelan sus facturas desde 2020.

López ha asumido además la representación de otras 24 empresas proveedoras con CREC 10 a las que tampoco se les paga. La deuda total con las 26 empresas proveedoras es de 2,2 millones por trabajos de rehabilitación de puentes y corredores viales.

El 2 de mayo último, Sheily Segura fue nombrada vocera de la Coordinadora de Afectados por las Empresas Chinas. Ese día, junto a las víctimas, participó en una sesión de la comisión del Congreso que investiga a 13 empresas chinas, pues algunas de ellas habrían obtenido licitaciones con el favorecimiento del expresidente Pedro Castillo, según la colaborada eficaz Karelim López.

Buscan que les paguen. Esta fue la última carta que enviaron los afectados a la empresa CREC 10.

Segura entregó una lista de 77 proveedores que reclaman el pago de S/21,2 millones a CREC 10 y otros S/23,1 millones a China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú. En total, la suma que le deben esas dos empresas chinas a los afectados es, según ellos, S/44,3 millones.

“No quiero conciliación, quiero que China Gezhouba me pague los 23 millones de soles porque a raíz de ese proyecto estoy en la quiebra. Tuve que pagar a la Sunat 1,8 millones de soles de mi bolsillo. Ya me han embargado 12 equipos”, dijo el dueño de Atenuz, Alan Núñez.

“Lo que vemos aquí es una motivación previa de estafar tanto al Estado como a personas naturales con mucho menos poder económico”, apuntó Mónica Yaya, expresidenta del (Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado) OSCE.

El equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto investiga los contratos que empresas chinas ganaron con el MTC cuando era dirigido por el prófugo Juan Silva, el amigo de Castillo.

“Esperamos que la comisión investigadora pueda ayudar a que las empresas chinas paguen nuestras deudas”, dijo Sheily Segura, vocera de la Coordinadora de Afectados por Empresas Chinas. (Foto: Perú21)

SABÍA QUE

-“No solo sería estafa. Podría haber delitos de corrupción de funcionarios, concusión y colusión”, señaló el presidente de la comisión investigadora de empresas chinas, Héctor Valer.

-En junio estará listo el informe final de la comisión que investiga a 13 empresas chinas.

-Dos de estas empresas tienen denuncias por deudas.

-China Railway n.° 10 admitió a Perú21 que conoce de estas denuncias.

-China Gezhouba señaló a este diario que denunciaron por estafa a la compañía Atenuz, pero no acepta ser deudora.

