La polémica ‘Ley Mordaza’ aprobada en primera votación por el Congreso pone bajo amenaza la libertad de prensa en el país. El proyecto fue presentado por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, y fue dictaminado por la Comisión de Justicia que preside su colega de bancada Américo Gonza —quien es investigado por presuntamente haber recibido sobornos por parte de oficiales de la Policía para ser ascendidos durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo—.

La propuesta contempla aumentar la pena por el delito de difamación a cuatro años. “El que ante varias personas (...) atribuye a una persona, un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor, reputación o intimidad personal, será reprimido con pena no mayor de cuatro años”, expresa el documento. Ante los cuestionamientos que esta ley ha generado, diversos parlamentarios han asegurado que no deben preocuparse los periodistas que no difaman. ¿Esto es cierto?

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Lainez, señaló a Perú21 que, de aprobarse la ‘Ley Mordaza’, “se estaría concretando una seria afectación a la libertad de prensa en el país”. La periodista alertó que el Perú es uno de los países que utiliza el acoso judicial a periodistas como ataque hacia la libertad de prensa.

“En la ANP, en los últimos cinco años, hemos podido documentar 146 casos de querellas contra periodistas (...), y siempre querellas impulsadas por personajes de relevancia pública o por quien desempeña labor pública”, recordó. En cuanto a los parlamentarios que aseguran que este proyecto no va dirigido contra la prensa, Lainez dijo que pareciera que los padres de la patria no han leído el proyecto por el que votaron a favor, dado que “en el dictamen hay tres referencias claras al tema de la actividad periodística, al trabajo en medios de comunicación, redes sociales y sitios web”. Como bien señala la presidenta de la ANP, el texto señala que, si la difamación “se comete por medio del libro, la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.

Lainez resaltó que la mayoría de veces los periodistas que son querellados por difamación terminan siendo absueltos; no obstante, advirtió que la verdadera carga para el periodista es tener que afrontar un engorroso proceso judicial y descuidar las labores periodísticas. En ese sentido, consideró que los periodistas de regiones muchas veces son los más perjudicados, dado que “no tienen incluso un medio de comunicación que pueda asumir su defensa legal, y la tienen que asumir ellos solos”.

“En la mayoría de procesos iniciados contra periodistas, al final estos han sido absueltos. Pero, ¿quién les quita a los colegas el martirio que ha representado el proceso judicial en sí mismo?”, cuestionó.

Por su parte, Adriana León, periodista del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), aseguró que, de aprobarse en segunda votación la ‘Ley Mordaza’, quedaría un mal precedente para la libertad de prensa. Asimismo, dijo que actualmente ya existe una protección debida del derecho al honor.

Para León, la propuesta legislativa “pareciese que fuera una represalia” contra periodistas, dado que, según informó el diario El Comercio, 25 de los 69 congresistas que apoyaron la propuesta actualmente son investigados.

“Tengo una percepción, desde el gobierno de Castillo, de que los políticos creen que hacer buen periodismo es no fastidiarlos (…). Pero lo que estamos haciendo es develando lo que ellos hacen mal”, refirió.

La ‘Ley Mordaza’ será sometida a segunda votación este jueves 18. ¿Insistirán los congresistas en aprobar una ley tan cuestionada?

EN OTROS PAÍSES

En Argentina, el delito de difamación acarrea una multa, pero no prisión. Incluso, se protege a quienes cuestionan el poder. “En ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”, dice el artículo 110 del Código Penal.

SABÍA QUE

-La SIP emitió un comunicado en el que señala que la ‘Ley Mordaza’ “es un serio retroceso para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información”.

-La propuesta obtuvo en primera votación 69 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

-El dictamen también contempla modificar el artículo 131 del Código Penal para que, en caso del delito de calumnia, el querellante obtenga una reparación civil.

-Actualmente, la pena para el delito de difamación es no menor de uno ni mayor a tres años de pena privativa de la libertad si se comete por medio de libro, prensa u otro medio de comunicación.

-El jueves pasado, diversas asociaciones civiles acudieron al Congreso para entregarle una carta al titular, José Williams, donde explican los riesgos de esta ley.

-Adriana León le dijo a Perú21 que hoy acudirán nuevamente, con el abogado Roberto Pereira, para conversar con seis bancadas sobre los riesgos de la ‘Ley Mordaza’.

