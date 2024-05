¿Se veía venir la destitución de Benavides?

Sí, creo que sí, porque el sistema de justicia está tomado por la mafia caviar y tanto el Poder Judicial como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) finalmente han terminado sacando de juego a la señora Patricia Benavides porque no era útil para sus fines políticos. Creo que finalmente ya la liquidaron. Tenía una suspensión, pero como esa suspensión ya vencía el 6 de junio… Con estas medidas que han tomado prácticamente la dejan fuera.

Habla de mafia caviar, pero hace una semana la izquierda decía que la derecha controla el JNJ que no ratificó a Corvetto en la ONPE.

Hay una polarización muy fuerte. Son los caviares los que prácticamente han destruido la Fiscalía de la Nación. Recordemos que el año 2018-2019 hubo un asalto a la Fiscalía. Ya con Pablo Sánchez tenían una enorme influencia. Y luego con Vizcarra liquidaron al fiscal Pedro Chávarry y pusieron a esta señora impresentable, Zoraida Ávalos. Y, a partir de ahí, se desató una pelea muy fuerte dentro de la Fiscalía, con cosas insólitas que antes no se habían visto, como, por ejemplo, estos fiscales Vela y Pérez saliendo a los medios a despotricar de sus jefes y creando un ambiente de enfrentamiento que era desconocido en instituciones como la Fiscalía. Lograron capturar la Fiscalía de la Nación, convertida en un instrumento importantísimo con el nuevo Código Procesal Penal. Y la han utilizado políticamente para perseguir a sus adversarios y proteger a sus amigos. Hoy día, la Fiscalía está en la situación que conocemos, con un fiscal provisional y serios problemas internos.

¿Era inminente el retorno de Ávalos? ¿El proceso que la sacó estaba viciado?

No está viciado. Es un proceso normal. El Congreso tiene la potestad de tomar esa decisión. De hecho, el Congreso ha tomado antes medidas con el organismo anterior, el Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, esta mafia caviar, que tiene una fortísima influencia en el sistema judicial, lo está usando en función de sus intereses. El sistema judicial no puede anular decisiones del Congreso que están constitucionalmente establecidas. Esa es una injerencia inaceptable en las atribuciones de otro poder del Estado. Pero lo están haciendo con toda impunidad. Estamos llegando a una situación muy crítica por este interés desmedido de la mafia caviar de seguir utilizando la Fiscalía de la Nación como instrumento político.

¿El fiscal de la Nación debería ser una persona que le devuelva credibilidad a la institución?

Bueno, yo no sé dónde se le va a encontrar. Muy difícil. Veo en este momento una situación muy crítica. Zoraida Ávalos es impresentable y lo fue desde el comienzo. Ya se han publicado y repetido las historias de cómo entró esta señora a la Junta de Fiscales Supremos. ¿Y a quién tenemos? A Pablo Sánchez, quien está muy cuestionado. Y a esta otra señora que es la que ha desatado esta persecución contra Patricia Benavides. Y al fiscal interino Villena que está demostrando poca capacidad y una politización muy fuerte también. Está sirviendo a determinados intereses. Yo creo que la Fiscalía de la Nación está en una situación muy, muy seria. Y no hay, hasta donde yo puedo ver, una alternativa. Quizás gente más compenetrada con los procedimientos judiciales pueda vislumbrar alguna salida a esta situación. Pero, por ahora, no se ve nada que pueda resolver esta crisis.

¿Cuál es el balance del operativo Valkiria Jericó?

Esta gente no solamente ha penetrado la Fiscalía, sino también la Policía a través de esta unidad, la Diviac, que es una Policía política; así ha sido utilizada desde el comienzo prácticamente. Y con este individuo Colchado claramente al servicio de los caviares. Ahora, Morán es un individuo muy cuestionado en la Policía desde hace muchísimo tiempo. Ya se le conoce y las cosas que denunció el que fuera su abogado, Mateo Castañeda, son gravísimas… El detenido abogado Mateo Castañeda dijo en una carta manuscrita cómo trataba de lavar dinero producto de coimas. Y ellos les tendieron una trampa a Dina Boluarte y a Mateo Castañeda. E increíblemente cayeron en ella. Realmente hay que ser muy tonto para confiar en individuos como Morán y Colchado, que por supuesto grabaron y luego han utilizado esas conversaciones en contra de la señora Boluarte. Dicho sea de paso, ella y su hermano Nicanor están comprometidos en asuntos muy oscuros. La utilización que ha hecho Nicanor Boluarte del Ministerio del Interior, en particular de los prefectos y subprefectos, ya ha sido denunciada en múltiples oportunidades. Y realmente ha hecho cosas absolutamente irregulares ahí. Pero ese es un tema y otro es que estos dos hermanos hayan caído en la trampa de Colchado y de Morán. Realmente hay que ser de una ingenuidad increíble.

Raro viniendo de un exfiscal superior que, al parecer, quería ser fiscal de la Nación.

Al parecer, confiaba en su amigo Morán. Yo tengo una experiencia con Morán. En el gobierno de Humala, la Dirin me estaba siguiendo. Morán salió a desmentir. Es un individuo implicado en casos de corrupción, como dijo Mateo Castañeda. Además, un traidor. Los apristas lo ayudaron en su carrera y después los traicionó.

“DINA BOLUARTE ES MUY, MUY DÉBIL”

¿Cómo le irá al nuevo ministro del Interior?

Al parecer, es una persona activa y decidida. Una docena de ministros en este gobierno Castillo-Boluarte es realmente un desastre. Es imposible tener una política seria de seguridad ciudadana con cambios continuos que impiden que haya estabilidad y confianza. Ojalá que pueda subsistir más allá de tres meses, que es el promedio de este gobierno. Una cosa increíblemente mala. Ojalá tenga la entereza de hacer los cambios que se requieren. Han puesto la Diviac al servicio de este grupo de fiscales. Se le asignó un presupuesto gigantesco y una cantidad de personal inusual. Se ha venido manejando como una isla.

En Brasil anularon los procesos contra Odebrecht.

Lo de la caja 2 no son fondos ilegales. Que parte pueda haber sido usado para pagar ilegalmente coimas es otra historia. Pero no es el dinero de un narco. El problema no es el origen del dinero, sino la función. En el caso de las campañas electorales, el origen es legal y el destino también. En Brasil, la caja 2 nunca fue considerada dinero ilegal. Acá nos hemos pasado siete años y hemos gastado millones de soles en procesos que se van a terminar cayendo. Fue una utilización política de la Fiscalía contra los enemigos de la mafia caviar.

¿Está satisfecho por la ley de la legítima defensa?

Naturalmente. Es una ley que impide que los fiscales acusen y procesen a los ciudadanos que se defienden legítimamente de un delincuente. Es una buena ley, un avance importante.

La vacancia no arreglará la crisis...

Se crearía aún más incertidumbre y caos. Sin embargo, puede producirse en cualquier momento. Dina Boluarte pende de un hilo. Ella no se da cuenta, por supuesto, como no se da cuenta de muchas otras cosas. Ella puede caer en cualquier momento. Es muy, muy débil. Si su gestión no mejora considerablemente, hay bastantes posibilidades de que no llegue al término de su mandato legal. Puede haber mil variables. Es casi imposible de predecir.





“Fujimori no va a candidatear. Antauro es un desquiciado”





¿Por qué no se aprueba la ley que impide que condenados por delitos graves candidateen?

En la bancada de Fuerza Popular no se ha discutido. Pero espero que empiece a debatirse lo más pronto posible. Me parece necesario.

Dicen que el fujimorismo no quiere aprobar esta ley que le cerraría el paso a Antauro Humala porque también se la cerraría a Alberto Fujimori.

No va a candidatear a los 88 u 89 años. Él está enfermo y con su familia. No está en la política activa.

En su caso en particular, sí apoyaría esta ley.

Claro que sí. Supongo que la bancada también va a apoyar esa ley necesaria. Estamos llegando a casos increíbles, como el de este asesino de policías que pretende ser presidente. Antauro es un tipo completamente desquiciado. En ningún país razonable sucedería esto. Salió libre irregularmente. Y lo tenemos paseándose, drogándose, disfrutando de la vida mientras los policías están bajo tierra. Pienso que Fujimori no es culpable de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Esto de la autoría mediata no tenía sentido. El mismo Ricardo Uceda, quien investigó La Cantuta, lo demostró. Hubo un gravísimo error judicial.