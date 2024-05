Debido a la reunión que tuvieron, el pasado miércoles, los dirigentes del radical sindicato de maestros de Fenatep, vinculado al Movadef de Sendero Luminoso, con el director de Desarrollo Docente del ministerio de Educación (Minedu), Eloy Cantoral, el congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, aseguró a Perú21 que el titular de dicha cartera, Morgan Quero, debería informar sobre el contenido del encuentro.

Para Azurín, Quero debe aclarar además, en la comisión de Educación o de forma pública, si recibirá la próxima semana a la dirigencia de la Fenatep, tal como lo confirmó a este medio, el pasado miércoles, un dirigente del ilegal sindicato, que el año pasado perdió su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales (ROSSP).

“Creo que, al menos, tiene que dar explicaciones. Todo lo que hace un ministro y suscita suspicacias, hay que explicarlo; el resto, vendrá, si se le va a citar al Congreso o no. Todo se tiene que explicar. Y, sobre todo, por una entidad que está cuestionada por muchas cosas (como es Fenatep). Tiene que explicar cómo se desarrolló y bajo qué mecanismos. Qué es lo que se ha discutido”, señaló el legislador de Somos Perú.

Sobre la reunión que sostendría Quero con la Fenatep, la próxima semana, tal como lo ha confirmado a este diario el secretario de la base de Lima del ilegal sindicato de maestros, Daniel Cerrón, dijo: “El ministro tiene que decir, en qué se va a basar esa reunión y bajo qué criterios”.

Encuentro Fenatep con Minedu

Perú21 reveló que, el pasado miércoles, un grupo de dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), encabezado por su secretario general Moisés Chipana, se reunió con el director general de Formación Docente del Ministerio de Educación (Minedu), Eloy Cantoral, y le entregó su pliego de reclamos de 17 puntos.

Esto se produjo pese a que la Fenatep perdió, el año pasado, su inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales (ROSSP); y que, según la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), es un organismo de fachada vinculado al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso.

Al acabar la reunión, Chipana, con megáfono en mano, informó a los docentes apostados afuera del Minedu que se acordó conformar una mesa de trabajo, de cuatro sesiones, que comenzará el próximo 6 de julio, fecha en la que se celebra el Día del Maestro.

En esa primera cita, se tocarán los puntos 1, 2, 3 y 5, de su pliego, que son la no privatización de la educación (anulación del Decreto Legislativo 1012 que permite la entrega a una Asociación Pública Privada, APP), la no municipalización y entrega del voucher educativo (rechazo al proyecto de ley N.° 2951, y derogatoria de la resolución ministerial N.° 150-2023-MINEDU); el incremento hasta el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al presupuesto del sector; el aumento de sueldo no menor a 1 UIT (5,150 soles); y pago de la deuda del 30% de la preparación de clases.

En las otras tres sesiones se discutirán el resto de sus demandas, pero aún no hay fechas fijadas.

En la movilización de protesta —realizada también en el resto del país— estuvo presente el adoctrinador ideológico de la Fenatep, el exministro de Educación del golpista Pedro Castillo, Carlos Gallardo. En diálogo con este medio, dijo no serlo. Pero, un video publicado por Perú21, en abril de 2023, lo delata. Ahí recomienda a los docentes leer a “los tres pepes”: José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y José Antonio Encinas, sobre todo Los siete ensayos.

Al acabar la reunión, el secretario de la base de Lima, Daniel Cerrón, señaló a este diario que los funcionarios del Minedu le dijeron que Quero no los pudo atender, en esa fecha, porque tenía una reunión en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y que la próxima semana podría recibir a su ilegal gremio.

