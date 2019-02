Confirman que ex árbitro Horacio Cánepa recibió coimas de Odebrecht

En el penúltimo día de los interrogatorios, Luiz da Rocha Soares, ex tesorero de Odebrecht, brindó un testimonio contundente ante el equipo Lava Jato contra Horacio Cánepa , ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima , quien emitió 17 laudos a favor de la constructora brasileña por los proyectos Interoceánica Sur (IIRSA Sur), tramos II y III, y por la carretera IIRSA Norte.



En Curitiba (Brasil), donde se realizan las diligencias, el colaborador brasileño confirmó que se hizo un contrato por US$3 millones a favor de Cánepa y se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra para transferir el dinero.



En declaraciones a la prensa, el fiscal Germán Juárez precisó que con el fin de sustentar los pagos se presentaron contratos ficticios de US$1 millón y US$2 millones. Sin embargo, aclaró que el interrogado no sabía si le depositaron todo el dinero. “Estaría por confirmarse si se efectivizaron los US$3 millones”, sostuvo.



Hasta la fecha, solo se sabía que Cánepa habría recibido US$1’442,000 en cinco partidas.



Da Rocha Soares, quien además estuvo a cargo de la División de Operaciones Estructuradas (caja de sobornos), desde el año 2006 hasta 2007, indicó que la BPA también abrió cuentas en beneficio de Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones del gobierno aprista; Edwin Luyo, presidente del comité de licitación del Metro de Lima; así como de Mariella Huerta, ex presidenta del comité de licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro.

También para Rómulo Peñaranda, directivo de Alpha Consult, consultora que hizo estudios para Odebrecht.

Sobre Gabriel Prado, quien fuera presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) en la gestión edil de Susana Villarán, el interrogado confirmó que también se abrió para él una cuenta en la BPA, aunque a nombre de la firma Relton Holding, offshore de Odebrecht. Sin embargo, finalmente, no se hizo ningún depósito.



Precisó que estas coimas estuvieron destinadas a los proyectos del Tren Eléctrico (Alan García), Interoceánica Sur (Alejandro Toledo y García), Costa Verde (Félix Moreno), entre otras obras.



Para darle apariencia de legalidad a los depósitos bancarios, a partir de 2008 se necesitó hacer un montaje jurídico sobre esas operaciones porque los bancos se pusieron más exigentes por sus políticas de compliance. Utilizaron a otro banco que los apoyaba con los contratos ficticios.

Debido a que no solo basta el dicho de los colaboradores para continuar investigando a los implicados por presuntos actos de corrupción, el colaborador brasileño se comprometió a entregar los contratos que demuestran que la Banca de Andorra sí abrió las cuentas a los citados ex funcionarios.



Respecto a Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú durante la gestión de Alan García, dijo que hubo un contrato ficticio para justificar transferencias, pero no precisó montos. Sin embargo, una investigación del diario El País reveló que aquel habría recibido un depósito de US$1’300,000 de la empresa Odebrecht.



TAMBIÉN MONTEVERDE

Da Rocha Soares explicó que Odebrecht también hizo depósitos a las empresas Construmac S.A.C. y Cementerios Centrales, de propiedad de Gonzalo Monteverde, con el objetivo de desviar los fondos para el pago de coimas a funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción.

Según la tesis de la Fiscalía, Monteverde y su entorno recibieron más de US$29 millones, que fueron usados para las coimas que Odebrecht entregó durante los gobiernos de Toledo, García y Humala.

TENGA EN CUENTA

En declaraciones a Perú21, el empresario Gonzalo Monteverde explicó que tiene información de que Luiz da Rocha no declaró nada nuevo y que las transferencias que realizó Odebrecht a sus empresas no tuvieron como destino un funcionario corrupto.



Según Monteverde, Da Rocha también dijo que los depósitos a sus cuentas están justificados y sustentados.



Este diario intentó comunicarse vía telefónica con Horacio Cánepa, pero en su casa nos dijeron que nos habíamos equivocado. Al diario El Comercio le dijo que “todo lo relacionado conmigo está en la Fiscalía bajo investigación reservada”.



Los fiscales del equipo Lava Jato Norma Mori y Germán Juárez y los procuradores Ad Hoc Jorge Ramírez y Silvana Carrión participaron del interrogatorio a Luiz da Rocha Soares, ex tesorero de Odebrecht.