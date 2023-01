Para Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, no debe de pasar desapercibido el alto nivel de violencia ejercida contra periodistas y medios de comunicación durante el 2022. El Estado, señala, debe garantizar la labor informativa para que esto no se repita.





¿Cuál es el balance de los ataques a la prensa en 2022?

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú tiene un registro de los últimos 20 años de ataques a la prensa, desde el 2005 exactamente, y nunca tuvimos una cifra tan alta como la del 2022, más de 300 ataques a la prensa (303, exactamente).













¿Quiénes han generado esta hostilidad hacia los medios de comunicación?

Hemos estado sometidos –un poco más de 11 meses– a un permanente discurso estigmatizante de “prensa basura, prensa vendida, prensa mermelera” no solo por el señor Pedro Castillo y Aníbal Torres, sino también por parte de altos funcionarios que tenían esta misma narrativa. El escenario era claro, para Castillo era rentable este tipo de discurso porque se aprovechaba de la desconfianza de la ciudadanía. El discurso estigmatizante cala y escala, y se tradujo en esta violencia hacia los medios de comunicación. Ya no importa si es un medio nacional o local. También ocurrió con el Legislativo cuando no se les abrió las puertas a los periodistas. O con los gobiernos regionales que repetían la mala praxis de ponerles cordones policiales o negarles el acceso a las conferencias de prensa, mantenerlos encerrados, como sucedió en Piura y Tacna.





¿Qué debe suceder para que esto no se vuelva a repetir?

Lo peor que le puede suceder a una democracia es no tener prensa. Lo que debe de suceder es que el Estado cautele con políticas públicas el ejercicio de la actividad periodística. Si la violencia continúa, muchos medios van a optar por no enviar a sus reporteros por miedo a que su integridad física esté en riesgo.





¿Cuál es la responsabilidad de los medios?

Tenemos que hacer una autocrítica. Así como hablamos de vandalismos, tenemos que hablar de los muertos, tenemos que contar la historia completa para recuperar la confianza, encontrar el equilibrio.