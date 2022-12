Luego de que la Misión de Alto Nivel de la OEA considerara que los medios de comunicación carecen de objetividad y “que en algunos casos hasta son desestabilizadores” en nuestro país, el Colegio de Periodistas del Perú mostró su rotundo rechazo a las conclusiones a las que llegó la misión respecto a la prensa y su labor.

“El Colegio de Periodistas del Perú rechaza enérgicamente el informe preliminar de la Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos por considerar erróneamente que en el Perú ‘existe libertad de expresión’, aun cuando el 22 de noviembre pasado, durante la exposición de la comunidad hemisférica, nuestra delegación denunció y documentó más de un centenar de afectaciones y agresiones a la libertad de expresión en el país”, indican en un comunicado.

El CPP además aseguró que pusieron en conocimiento a los comisionados del ente internacional que tanto el Ejecutivo como el Congreso, presentaron proyectos de ley que tenían como objetivo el controlar los contenidos en medios de comunicación, así como amordazar e intimidar a la prensa y los gremios que la representan.

“Lamentablemente, en su sesgado informe sobre la libertad de prensa y expresión, la misión hemisférica, refiere haber recibido información que en el Perú los medios tienen libertad para informar y desinformar sin ningún tipo de censura. En su insólito pronunciamiento, relega a un segundo plano la falta de apertura del gobierno con la prensa”, aseguran.

ANP también se pronuncia

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, calificó las conclusiones preliminares como “decepcionantes”. “En la reunión que tuvimos el 22 de noviembre hubo una escucha activa y se dilucidaba el interés sobre los temas planteados, entonces, leer este párrafo preliminar es decepcionante”, expresó a Perú21.

Agregó que le resta credibilidad al trabajo de la misión no haber nombrado a “los actores” que acusaron a la prensa de ser agentes desestabilizadores de la democracia.

“Hay un ataque directo a la prensa y no citan fuentes, dicen “varios actores”. Conocemos a las asociaciones con las que se reunieron y no creo que hayan referido que los medios son desestabilizadores. Es extraño no leer ninguna línea sobre los problemas de acceso a la información, la estigmatización y los ataques a medios. Es triste que ese párrafo sea el resumen de la reunión”, acotó.

Ricardo Uceda, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), cuestionó que se atribuya la crisis en Perú a la polarización y no a la corrupción.

“No mencionan los problemas de libertad de expresión por la gestión gubernamental y hacen un jalón de orejas a la prensa. Esto les resta crédito...Creo que era predecible porque había un acuerdo político para darle una mano al gobierno”, refirió a este diario.

En tanto, tal y como se observa en las conclusiones, la OEA señaló que la crisis se debe al enfrentamiento de poderes del Estado. El secretario general del organismo, Luis Almagro, dijo que “la democracia peruana está en cuidados intensivos” debido a “la guerra civil entre las instituciones públicas” y recomendó adoptar una tregua de 100 días para abrir paso al diálogo.