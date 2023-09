César Acuña dirige la bancada de Alianza para el Progreso (APP) desde las sombras. Así lo reveló el congresista Héctor Acuña, hermano del dueño del partido, al dominical Cuarto poder. Esto quedó evidenciado en unos chats en los que se observa el poder de decisión que tiene Acuña sobre los miembros de la bancada de su partido.

“Te di la oportunidad de ser congresista por el amor y cariño que te tengo, porque tú no hiciste nada por APP, y ahora en la bancada actúas casi como un independiente, tienen que rogarte para que te alinees. Lamento no decirte personalmente, insisto, jamás pensé recibir esta noticia; bueno, ya sabes para que tomes tu decisión, por APP no serás propuesto”, aseveró César Acuña en contra de su hermano menor, acerca de su postulación a la presidencia del Congreso en 2022.

Héctor Acuña también informó que detrás de Alejandro Soto, el cuestionado presidente del Congreso, también hay influencia de su hermano. “(Alejandro Soto) no se enfrenta ni en la Mesa Directiva, no quiere enfrentar a nadie, quiere esta alianza porque él también es muy débil”, manifestó.

Y añadió al dominical que dentro de APP la democracia no existe: “Lo he dicho siempre. No hay la posibilidad de criticar, opinar, pensar, hasta leer, porque si voy a votar, esperar que me digan verde o rojo, no me interesa ya ni saber si ese proyecto favorece o no al país”.