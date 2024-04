Hoy, a las 8:15 de la mañana, Humberto Abanto, abogado del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se presentó ante la Fiscalía para dar detalles sobre el caso Rolex.

El letrado deberá exhibir el lujoso reloj Rolex que le prestó a la presidenta de la República, Dina Boluarte lució por largos meses y que el último viernes aseguró que su amigo gobernador le había prestado.

A su llegada a la sede del Ministerio Público, Abanto no quiso responder preguntas de la prensa.

En tanto, mañana jueves 11, la autoridad regional se presentará en una audiencia de solicitud de apercibimiento judicial en su contra solicitada por el Ministerio Público por incumplir con el registro de control biométrico.

Esta medida se le impuso cuando se le dictó comparecencia restringida en el proceso que se le sigue por el caso Obrainsa, donde se le investiga por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho.

OSCORIMA NO DIJO NADA EN EL CONGRESO

Cabe destacar que ayer, martes 9, Wilfredo Oscorima se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero guardó silencio.

La autoridad regional supo amarrarse bien la lengua y nada que tenga que ver con sus Rolex y su generoso acto de desprendimiento hacia la presidenta salió de su boca. Solo cuando la congresista Margot Palacios le preguntó si en su declaración jurada de bienes declaró sus Rolex, la autoridad regional respondió que el caso se está viendo en el Ministerio Público. “Voy a respetar a la Fiscalía y declararé allí y cuando concluya se sabrá sobre este tema”, indicó.

En donde no se quedó callado fue cuando se le preguntó si había regalado relojes Rolex a dos miembros del Poder Judicial de Huamanga. “Nunca hice regalos a esas personas. Si lo hubiera hecho hoy estarían presos ellos y yo. Es una leyenda urbana de mis adversarios políticos. Me podrán decir cualquier cosa, corrupto, no”, dijo el gobernador, al que también se le cuestionó por su apoyo a la presidenta Boluarte durante las protestas y no reclamarle por la muerte de 10 personas.





¿Quién es Wilfredo Oscorima, el gobernador aficionado a los Rolex?

Luce sus Rolex sin problemas. A él nadie le pediría esas explicaciones que hoy le reclaman a la presidenta Dina Boluarte. En Ayacucho aseguran que el dinero le sobra. Amasó una fortuna que, en determinado momento, estuvo bajo sospecha fiscal vinculada a la explotación ilegal de las varias salas de tragamonedas que allá por los años 90 levantó en Lima y que le costaron denuncias por apropiación ilícita, evasión de impuestos, lavado de dinero, prostitución y tráfico de drogas. En 2014, el Congreso, incluso, lo investigó por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Dueño de autos y lujosas residencias en Lima, Wilfredo Oscorima tiene Rolex de sobra guardados en sus cajones, pero la cantidad de relojes no supera las denuncias que acumuló a lo largo de su vida política.

Un autoproclamado benefactor y confeso comprador compulsivo, el hoy gobernador regional ayacuchano no se ha cansado de entregar regalos. Así, no le fue necesario un plan de gobierno ni promesas electorales para llegar a la presidencia regional en 2011 como el desconocido candidato que presentó Alianza para el Progreso (APP) en Ayacucho.

Su estrategia fue simple y apetitosa: recorrer la región y repartir billetes de 100 soles a todo aquel mayor de 18 años que tenga en frente. Por ese entonces, su abultado y exagerado patrimonio ya era visto con desconfianza por la Fiscalía que ya le pedía explicaciones por la procedencia de su capital y sus movimientos financieros.

Oscorima, que por esos días vivía un hotel de lujo en Huamanga, mientras esperaba que se termine de construir su lujosa vivienda en una exclusiva zona residencial, asegura que antes de ingresar a la política pudo deshacerse de sus múltiples negocios, aunque lo que hizo fue transferirlos a nombre de sus familiares.

Alguna vez, también, fue generoso con la Fiscalía a la que le entregó 30 cajas de cerveza para que los trabajadores celebren el aniversario de esa institución. “¿Qué hay de malo en regalar mi dinero?”, se defendió aquella vez, para meses después regalar dos contundentes Rolex a dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huamanga, cuando la Fiscalía de esa provincia lo investigaba.

Tal vez por ello los reflectores lo alumbraron cuando la mandataria no supo explicar el origen de ese Rolex de acero con oro rosado que tanto le gustaba lucir y que hoy ha complicado su situación legal. Oscorima confesó que tiene —y hasta lo ha mostrado— un reloj idéntico al de la jefa de Estado, el que adquirió el año pasado, y ha negado haberle regalado el costoso reloj de más de 18 mil dólares a la presidenta, a quien visitó en Palacio de Gobierno el pasado 21 de julio y pudo obtener de la mandataria 100 millones de soles para la construcción de un estadio en su región. El reloj de Boluarte fue comprado trece días antes de esta visita.

En Ayacucho se cuestiona a Oscorima por los pocos días que pasa en la región, a donde llega solo los fines de semana para supervisar obras. Lima lo absorbe, pues aseguran, es el escenario de sus principales negocios.





A LA CÁRCEL

En 2015, ya en su segunda gestión en el sillón regional —la que ganó ya con el movimiento Alianza Renace Ayacucho y cuando era procesado por lavado de activos— fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo y decidió arroparse en la clandestinidad por unos meses hasta que sus días de prófugo se terminaron en 2017 cuando fue capturado en una calle de Surco e internado en un penal de Ica. Una decisión judicial lo absolvió en mayo de 2017 y fue repuesto en el cargo.

Meses antes de esta condena, Oscorima fue sentenciado por dos años de cárcel suspendida por el delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de funciones.

Actualmente, Oscorima es investigado por colusión y otros delitos por el presunto cobro de S/1′000,000 para favorecer a la empresa Obrainsa en una obra vial valorizada en 17 millones de soles. Sí, sus denuncias parecen brillar más que los Rolex que le encanta comprar.









