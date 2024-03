No quiere que después de la votación, esta pueda ser anulada a través de una acción legal. El congresista Esdras Medina envió hoy un documento a la Comisión de Justicia, en la que le solicita que, a través de un pronunciamiento, le dé autorización para que pueda sustentar el informe final, en el Pleno del próximo jueves 7, en el que pide la acusación e inhabilitación por 10 años de la función pública de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

El pronunciamiento de la referida comisión congresal evitará, según Medina, que la JNJ pueda realizar una acción legal contra la votación o contra él, después de que se vea, en el próximo Pleno, el informe final del caso JNJ.

“Quiero saber si puedo seguir como ponente o no, porque no me puedo fiar de la opinión de las personas o congresistas (que le han dicho que sí puede hacerlo) porque quiero tener un respaldo jurídico. Por ello, no estoy dando un pie al costado sino estoy buscando un respaldo. ¿Por qué? Si yo expongo, las personas que van a ser afectadas (los miembro de la JNJ) podrían decir que no estoy dentro de la legalidad. Por eso, debe pronunciarse la Comisión de Constitución”, dijo Medina a Perú21.

Señaló además que espera que la referida comisión vea su pedido con la misma celeridad que se dio trámite a la renuncia de Cordero, es decir, en menos de 24 horas.

Lo que pasa es que, el martes último, el congresista Luis Cordero renunció a la bancada Unidad y Diálogo (UyD), a la que pertenece Medina, y al quedarse con cuatro integrantes, esta quedó disuelta.

No obstante, los miembros de UyD está viendo la posibilidad de conseguir otro integrante para que su grupo parlamentario no desaparezca.

Esdras Medina pidió un pronunciamiento a la Comisión de Constitución para que pueda exponer, en el Pleno del jueves 7, el informe final. (Foto: P21/MotorolaG100)

El congresista Esdras Medina, se recuerda, es el delegado del caso JNJ y estuvo a cargo de la investigación y la elaboración del informe final

