Después de haber transcurrido casi 10 meses de la presentación de la denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el caso JNJ va llegando a su fin. En el Consejo Directivo del Congreso, que se realizará al mediodía de hoy, se decidirá la fecha de la votación del informe final que recomienda la acusación constitucional y la inhabilitación por 10 años de la función pública de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Esto, por haber mantenido en el cargo a Inés Tello, pese a que tiene más de 75 años de edad, sobrepasando la edad límite.

En caso los participantes de esa reunión —en la que estarán los representantes de las 12 bancadas y los integrantes de la Mesa Directiva— den luz verde para que se coloque en agenda con prioridad, la votación del referido informe final, esta tendría que realizarse en el siguiente Pleno, es decir el próximo jueves 7.

El vocero alterno de Renovación Popular, José Cueto, señaló a Perú21 que confía que la votación se realice “en el siguiente Pleno” y que espera que no pase más tiempo.

El informe final del caso JNJ, que fue aprobado el 26 de febrero último en la Comisión Permanente, recomienda inhabilitar por 10 años a toda la JNJ —Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello— por haber vulnerado los incisos 3 de los artículos 156 y 139 de la Constitución, por haber mantenido en el cargo a Tello.

De otro lado, Cueto dijo que su agrupación ya contaría con el apoyo de los 66 votos para conseguir la inhabilitación de la función pública, y, por consiguiente, su destitución de la JNJ.

Según fuentes de Perú21, la mayoría de miembros de 9 de 12 bancadas, y algunos no agrupados —sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente porque no pueden votar—, respaldarían la inhabilitación de la JNJ. Así votarían en el Pleno: Fuerza Popular (16), Renovación Popular (7), Avanza País (6), Alianza para el Progreso (7), Perú Libre (8), Unidad y Diálogo (3), Somos Perú (4), Acción Popular (5), exmiembros de la bancada de Acción Popular (7), No Agrupados (1) y Bloque Magisterial (más de 2).

