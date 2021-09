El administrador del Centro de Especialidades Médicas y Osteoporosis, Miguel Sifuentes, reafirmó este miércoles que fue él quien grabó los audios que revelaron un presunto ‘negociazo’ del ex asesor presidencial Carlos Moreno en el Seguro Integral de Salud (SIS).

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Sifuentes, quien se encuentra en condición de investigado, aseguró que los audios que implican a Carlos Moreno los grabó a iniciativa propia y deslindó cualquier responsabilidad en el hecho del ex ministro de Salud, Óscar Ugarte.

"Yo he grabado el audio y lo he entregado y no lo hice por orden de nadie (…) Yo le he ahorrado probablemente mucho millones al país. Cuando uno se responsabiliza de sus actos no tiene por qué escudarse en amigos", indicó.

En octubre del año pasado, el gobierno estuvo envuelto en uno de sus primeros escándalos. Salió a la luz un audio en el que se escucha a Carlos Moreno negociar con la salud de los pacientes del SIS para derivarlos a una clínica. "Es el negociazo, yo tengo la gente que lo haga, tengo los pacientes", afirmó.

Durante la sesión, Sifuentes cuestionó que los parlamentarios le repitan las mismas preguntas que le formularon en noviembre del año pasado. Esta actitud mereció un llamado de atención del presidente del grupo de trabajo, Héctor Becerril.

"Usted no le va a enseñar a los miembros de la comisión cómo se tiene que investigar", precisó el legislador de Fuerza Popular.

El congresista Justiniano Apaza sostuvo que Sifuentes estaría "ocultando la verdad". "Se está inmolando por alguien", dijo.

El investigado no se quedó callado. "Los últimos héroes ya no están acá. No soy héroe, no soy un mártir", replicó.

La Comisión de Fiscalización había convocado también al ex ministro Óscar Ugarte, quien envió una carta, solicitando la reprogramación de su presentación por compromisos laborales. Pidió que se le precise si viene en calidad de investigado o invitado.

Al respecto, Becerril anunció que el ex titular de Salud será citado con apremios para la próxima semana.

