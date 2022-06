El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que en los próximos días se realizará, otra vez, un Consejo de Ministros Descentralizado, pero ahora en Cajamarca, para “atender las necesidades de esta región del norte del país”.

La mañana de ayer, en el Día del Campesino, el mandatario aseguró –desde la Plaza de Armas del distrito de Llama, en la provincia de Chota– que no ha robado “ni un sol al Perú” y añadió que buscará resolver las demandas de su región.

“En los próximos días estaremos agendando el Consejo de Ministros Descentralizado en la región de Cajamarca. Vendremos con todos los ministros para atender las necesidades de Cajamarca y sus distritos”, manifestó Castillo.

Exigen soluciones

Pareciera que los paisanos del profesor ya no confían en su palabra. Tras conocer que estaría planeando un Consejo de Ministros en Cajamarca, le exigieron que, primero, los reciba.

El presidente de la Confederación de Rondas Campesinas, Valentín Sánchez, dijo que tanto los agricultores como los ronderos han solicitado una reunión con Castillo, sin obtener respuesta.

“Al presidente le hemos hecho llegar un pliego de inquietudes, pero no nos atiende. Él sabe que en muchas cosas no estamos de acuerdo con su gestión, pero aún así nosotros somos una gran parte de la región. Él ya estuvo antes en Cajamarca y prometió mil cosas, pero no cumplió. Queremos que no se repita, si vuelve, que traiga soluciones”, indicó a Perú21.

Para Sánchez, uno de los temas urgentes es el alza del petróleo y de productos de la canasta básica familiar. “Los agricultores no tienen facilidades para producir, los bonos no son entregados a quienes en verdad lo necesitan. Hay mucho desorden en este tipo de políticas”, acotó.

Otro de los temas sería la ley que integra a los Comités de Autodefensa en el sistema de seguridad ciudadana. “Se debe definir roles, porque si no en la sierra, los comités se van a terminar enfrentando con las rondas, campesinos contra campesinos. Eso lo sabe el presidente”, aseveró.

