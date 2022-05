El exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría sido favorecido con una lujosa camioneta azul de placa BBM-466 y que utilizaba para ir a Palacio de Gobierno.

Según el reportaje de Punto Final, la empresa Cerámicos Peruanos S.A. vendió en octubre de 2021 el vehículo Mazda modelo CX-5 del 2017 a la hermana del prófugo exfuncionario, Gloria Pacheco, a tan solo US$ 3,500.

El precio de un Mazda CX-5 del año, que aún no está disponible en el país, es, en promedio, US$ 42,990, mientras que uno del 2017 cuesta US$ 20,390. Es decir, la venta se hizo muy por debajo del precio del mercado.

Sin embargo, el que usaba la camioneta era el exsecretario presidencial, quien hizo su ingreso con ese vehículo a Palacio de Gobierno en cuatro oportunidades.

Latina indicó que el proceso para la adquisición de esta camioneta tuvo dos momentos: el 28 de agosto 2021 se realizó el depósito del dinero y el 6 de octubre del mismo año se firmó el acta de la carta notarial de compra y venta. El vendedor fue el empresario Raúl Torpoco Cerrón.

Además, el dominical precisó un detalle que pone más sospechoso este vínculo: el tema de las supuestas presiones vía chat de Bruno Pacheco al jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera.

Se detalló que el 22 de setiembre del año pasado, de acuerdo a conversaciones que investiga la Fiscalía, Pacheco le reenviaba a Vera, a través del aplicativo de Telegram, información supuestamente proporcionada por la esposa de Torpoco, Silvia Barrera Vásquez, también representante de Cerámicos Peruanos S.A.

La Fiscalía Anticorupción ya investiga a Barrera en el caso Sunat, a quien la considera como presunta instigadora de tráfico de influencias para que Bruno Pacheco interceda ante el jefe de Sunat en favor de un tercero.

