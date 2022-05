La lobbista Karelim López relató en sus declaraciones a la Fiscalía, como colaboradora eficaz, que el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco habría tramitado la tesis de maestría del presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama, Lilia Paredes, según un reportaje de Panorama.

El dominical detalló que López brindó este testimonio a la fiscal Luz Taquire el último 10 de marzo y en dicha ocasión contó que Bruno Pacheco le había dicho que él se ocupó del tramite del trabajo académico de Castillo y su esposa, y le aseguró que ellos no asistieron a ninguna de las clases de maestría en la Universidad César Vallejo.

Asimismo, López Arredondo reveló que, para conseguir el grado de magíster, se habría hecho un supuesto pacto con el dueño de dicha casa de estudios, el excandidato presidencial César Acuña.

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo, y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, detalló en sus declaraciones al Ministerio Público.

En una entrevista con Panorama, el domingo 1 de mayo, Karelim López mencionó que ella ya había hablado sobre el tema de la tesis del mandatario mucho antes del reportaje que reveló el presunto plagio del 54% de la investigación académica.

“Fue una de las cosas que he declarado porque fue una de las cosas que se atribuyó en ese momento Bruno (...) Se atribuyó el hecho de que el presidente lo que había obtenido de la Universidad César Vallejo no era legal. Fue parte de la conversación. Eso es un tema que no puedo comentar porque es parte de la colaboración”, sostuvo aquella vez.

El programa dominical se comunicó con el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, quien negó que el líder de su partido, César Acuña, tenga alguna clase de relación con López, Pacheco o Castillo.

“No tenemos ningún tipo de relación con Bruno Pacheco, Karelim López y muchos menos con el presidente Castillo. Estos dichos que insinúa la señora Karelim López no hace otra cosa más que pensar que son parte de una organización criminal”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con Luis Carlos Burneo, youtuber y creador de “La Habitación de Henry Spencer” que en febrero de este año cumplió 15 años creando contenido para internet de forma ininterrumpida.