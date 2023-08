Primero fue Heidy Juárez, la congresista acusada de recortar el sueldo de sus trabajadores, la nominada por Podemos Perú para integrar nada menos que la Comisión de Ética Parlamentaria. La propuesta, como era previsible, fue rechazada mayoritariamente por el Pleno del Legislativo.

Ayer fue el turno de Digna Calle, la representante que no se aparece por el Congreso de la República desde hace más de siete meses, pero pretende ahora ser elegida vicepresidenta de la Comisión de la Mujer para el período 2023-24.

En el caso de Juárez, su candidatura ha sido retirada y será reemplazada en el grupo de Ética por otro integrante de su bloque. “Yo no tengo ningún impedimento legalmente, pero no queremos que los reflectores se fijen en algo que no tiene trascendencia. (…) Estamos evaluando (quién me reemplazará), tiene que ser un cuadro limpio, imparcial y que actúe como corresponde”, declaró a Perú21.

Con Digna Calle la situación no es muy diferente. Pese al rechazo ciudadano que ha generado su decisión de ejercer el cargo de manera virtual desde Estados Unidos, desde enero último, la parlamentaria fue propuesta ayer por su bancada para asumir la vicepresidencia de la Comisión de la Mujer.

La sugerencia fue impugnada por la congresista por Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, quien advirtió que “la persona propuesta, hace más de 200 días no asiste al Congreso”. “No sé si será bueno que, por respeto a la comisión, que trata temas de la mujer pero también de niños y adolescentes y que merece el esfuerzo al máximo de los congresistas, una persona que ha solicitado licencia (por ese tiempo) deba ser parte de la Mesa Directiva”, apuntó.

En ese contexto sugirió que solo se elija por el momento a la presidenta y a la secretaria de la comisión, cargos que recayeron finalmente en Milagros Jáuregui, de Renovación Popular, y en Marleny Portero de Acción Popular, respectivamente. La elección de Digna Calle está en compás de espera.

La pregunta es ¿cuál es el criterio de la bancada que lidera José Luna Gálvez para realizar este tipo de proposiciones? Si algo revelan es el desdén frente al trabajo parlamentario.

SIN ÉTICA

Por lo pronto, mañana jueves el Pleno del Congreso debe definir la conformación de la Comisión de Ética donde no habrá ningún representante de Acción Popular, según lo confirmó Elvis Vergara, quien reconoció públicamente que ninguno de sus siete integrantes cumple con el perfil ético requerido. Por eso, sostuvo, “hemos decidido ceder el espacio a otra bancada”.

Ayer, en tanto, se instaló la Comisión de Constitución. Como presidenta fue elegida Martha Moyano de Fuerza Popular, quien estará acompañada por Adriana Tudela en la vicepresidencia y Jorge Marticorena de Perú Bicentenario como secretario. Esta, cabe señalar, es la primera vez que un representante de un bloque de izquierda integra la directiva de Constitución, y ocurre precisamente en momentos que ese sector ha reavivado su reclamo de que se convoque a una asamblea constituyente.