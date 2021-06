Según el constitucionalista, al Congreso no le alcanzará el tiempo y los votos para hacer reformas tan complejas. Ante la iniciativa de algunos congresistas de izquierda de aplanarle el camino a Pedro Castillo, de proclamarse el próximo presidente del Perú.

“Dentro de eso están los congresistas de izquierda, preparando el camino del candidato Castillo, han presentado una reforma supuestamente para ir a un referéndum para el cambio de la Constitución. Yo avizoro que eso no será aprobado. Para que eso se dé, será muy difícil, la llamada Asamblea Constituyente no está contemplada en la Constitución. Se requiere modificar el artículo 206 y eso necesariamente pasa por dos legislaturas con 87 votos en cada una de ellas”, concluye.

El Congreso como tal tiene la facultad de ejercer poder político y modificar las leyes, pero hacer este tipo de modificaciones tan apresuradamente, según el constitucionalista, no tendría legitimidad.

Aníbal Quiroga

“No es un problema de legalidad, es un problema de legitimidad, porque se entiende que cuando un gobierno o un congreso está de salida, ya no hay posibilidad legal legitima para hacer grandes reformas. Hay que dejar los temas complicados para los siguientes gobiernos, para el siguiente congreso. No es una época para hacer grandes reformas, no es conveniente y carece de legitimidad”, añade.

Si se viera en una siguiente legislatura, con Pedro Castillo como presidente, tampoco se podría hacer tan rápido este cambio. Con un Congreso con bancadas fragmentadas, difícilmente para el especialista, alcanzaría los votos requeridos. Sin embargo, lo que sí se podría hacer para Aníbal Quiroga, es colocar un candado a la cuestión de confianza para que no se haga uso y abuso de esta facultad y evitar la crisis política.

“Tenemos que ver el ambiente político de los últimos 5 años. En donde justamente el presidente Vizcarra hizo un mal uso de la constitución interpretándola malamente. En este caso habiéndosele dado la confianza anunció que disolvía el congreso. Por lo tanto, delimitar una interpretación de la cuestión de confianza para que no desemboque en un golpe de estado, me parece una buena solución”, indica el constitucionalista.

