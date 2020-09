La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, rechazó que haya realizado viajes personales con recursos del Poder Legislativo, luego de conocerse que viajó a Tarapoto en julio de 2013, ciudad en la que coincidió con el legislador nacionalista Víctor Isla.

['Ana María Solórzano debería explicar viajes con Víctor Isla']

"Son muchos viajes que tenemos los congresistas a nivel nacional. Tengo viajes a Piura, a Ayacucho (…) porque el marco legal y el reglamento del Congreso da 48 pasajes a los legisladores para que vayan a nivel nacional. Esto no debe confundirse con la semana de representación", indicó.

"Los viajes que he utilizado con dinero del Parlamento son viajes como congresista. Y he estado acompañada en varios viajes (por otros legisladores) y tres de los nueve no he volado", señaló.

[Ana María Solórzano e Isla coincidieron en viaje de 2 días a Tarapoto]

Asimismo, sostuvo que durante su tiempo como parlamentaria ha separado los viajes en los que ha usado el dinero del Congreso y otros de índole personal.

En tanto, su colega nacionalista Víctor Isla, señaló que todo está claro respecto a los pasajes.

Agregó que esto se puede corroborar en una página web de Loreto que reporta todas las actividades de los parlamentarios de la zona.

Por último, el congresista Agustín Molina (GP) declaró que su bancada investigará sobre los pasajes de ambos.