El abogado Roberto Su visitó a su patrocinado Alejandro Toledo en el penal de Barbadillo y, en una breve conversación al promediar las 10 de la mañana, el expresidente le confesó que aún no ha comido y que en la noche tuvo una emergencia.

Su indicó que Toledo Manrique tuvo una descompensación que fue atendida poco después de ser recluido.

“Me ha dicho que ha sido atendido por una pequeña emergencia, no ha probado alimentos, no ha recibido alimentos, se ha descompensado ayer en la noche, está demacrado y todavía no ha desayunado”, dijo.

El letrado explicó que aún no se evaluó al exmandatario por el cáncer que lo aqueja.

“La evaluación del cáncer se va a realizar en una junta médica que se está solicitando que se haga con médicos del INPE y con médicos particulares que lo han tratado en el Perú”, señaló.

Finalmente, Roberto Su dio detalles de cómo está el expresidente en la celda del penal de Barbadillo.

“El expresidente tiene una cama, un colchón y nada más. No conozco las condiciones carcelarias de los señores que están privados de su libertad en este penal (Alberto Fujimori y Pedro Castillo), pero sí puedo decir que Toledo me ha comentado que tiene una cama, un colchón, un juego de sábanas, pero no tiene un artefacto, ninguna comodidad, ni una silla”, expresó.

Como se recuerda, el expresidente Alejandro Toledo llegó ayer en la mañana procedente de Estados Unidos y horas después fue recluido en el penal de Barbadillo, en Ate.





