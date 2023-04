Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo, habló con la prensa luego de la llegada al Perú de su patrocinado, proveniente de Estados Unidos, e informó de la salud y lo que se viene en el plano judicial para el expresidente.

El abogado indicó que Toledo no intervendrá en las audiencias que se realizarán y que su presencia en el Perú no indica que comparecerá en un juicio o vaya al banquillo de los acusados.

“El control de acusación ya empezó. Tenemos 3 días de audiencias, esta semana continuamos, es un proceso que ha estado durmiendo por dos años y medio por responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial. El presidente Toledo no tiene un juicio por el caso Odebrecht, debería tenerlo entre 6 u 8 meses, así que su situación va a ser de esperar y son audiencias donde no interviene, no hay obligación que el investigado esté presente en los debates, su extradición se ha dado porque Estados Unidos ha aceptado, pero Alejandro Toledo no es que mañana comparece en un juicio o va a un banquillo de acusados”, dijo el abogado.

Sobre las dolencias que padece el expresidente, Su explicó que no hay norma que no permita que Toledo, en su condición de extraditado, no pueda tener arresto domiciliario si su salud así lo requiere.

“Tiene muchas dolencias y deslicé que tiene un tema de cáncer. Primero está la salud y la vida, si clínicamente los médicos dicen que su vida está en riesgo, la norma procesal permite que se tomen otras medidas, no existe una prohibición de que una persona extraditada no tenga un arresto domiciliario”, finalizó.

Alejandro Toledo llegó al Perú la mañana del domingo 23 para ser luego llevado al Penal de Barbadillo, en Ate, donde están recluidos los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.





