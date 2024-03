El primer ministro, Alberto Otárola, el hombre más poderoso del país, le ofreció a su pareja sentimental jugosos contratos en el Estado, según un audio delator que difundió anoche el programa periodístico Panorama.

“Justo te lo iba a pedir la semana pasada (su CV), pero bueno, si gustas también. La verdad que (es) un tema bien bonito, bien caleta, bien bacán, bien tranquilo, pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV”, se escucha decir al premier.

“Ya pásamelo, pásamelo. Si no me quieres, ya no importa, pero pásamelo. ¿Y cuándo te dejas ver? ¿Y cuando te veo? Dime pues amor, para hablar, tu sabes que estas cosas molestan, joden, pero tú sabes que yo te quiero también. Mañana te veo, ¿te parece? ¿mañana?. Escúchame, pero mándame ahorita cuando puedas tu CV, que no sea documentado, ¿ya flaca? El resumen nada más y está tu celular para que te llamen”, continúa diciendo.

La interlocutora es Yaziré Pinedo Vásquez, joven veinteañera con estudios técnicos, quien habría obtenido dos órdenes de servicio en el Ministerio de Defensa por 53 mil soles, en la época en que Otárola ocupada ese encargo en el Gabinete Ministerial.

“Ya flaca, ¿cómo están tus gatitos? Ya mañana me invitas a almorzar o salimos, ¿te parece? Ya, ya mi vida, ¿me quieres? Lo único que quiero saber es si me quieres o no. Ya mi amor, para mí es suficiente, te creo y te quiero. Te adoro, ¿ya mi vida? Ya, un besito. Ya mi amor, chau”, sigue el audio.

CRONOLOGÍA

El 17 de setiembre del 2023, Panorama publicó la primera denuncia periodística del caso. En el informe, confirmaron que Pinedo fue contratada en el Ministerio de Defensa luego de reunirse con el entonces ministro Otárola de manera subrepticia, ya que no se registró su visita en el registro oficial de la institución. También fue contratada otra mujer de nombre Rosa Rivera Bermeo, señalada como amiga de Otárola, quien también lo visitó en su despacho y ganó 54 mil soles en contratos.

Durante la semana, el 18 de setiembre, Otárola, consultado por RPP, negó tener una relación sentimental con Pinedo o Rivera. “No (son mis amigas), las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más. Lo que sucede es que han cometido el delito de visitar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). A la PCM, entran 80 a 100 personas diarias; muchas de ellas dicen que van a hablar con el premier, pero no hablan con el premier, se quedan hablando con otros funcionarios”, aseveró.

“No se ha cometido ningún acto irregular. Ahora se está cuestionando que los ministros se reúnan con quienes van a trabajar en los ministerios con ellos. ¿Qué cosa quieren, que existan reuniones clandestinas? ¿Qué tiene de malo que un ministro se reúna con una persona para ver cuál es su currículum, cuáles son sus documentos?”, declaró.

A la siguiente semana, el 24 de setiembre, el dominical consiguió y publicó el testimonio de la propia Pinedo, quien desmintió abiertamente a Otárola.

“Yo lo he venido viendo muchos, muchos años atrás. Si no voy a tener vínculo, cómo voy a asistir a hablar con él”, señaló sobre el encuentro en el despacho del entonces ministro de Defensa Otárola, que se produjo en diciembre del 2022. Refirió que en el encuentro conversaron temas personales y que “ni por mi cabecita se llegó a pasar que Alberto esté en un puesto así”.

Ya el 19 de noviembre del 2023, Panorama publicó un reportaje en el que daba cuenta que uno de los vehículos que fue visto estacionado a una cuadra y media del domicilio de Pinedo, marca Lexus de placa EGS 106, era de uso exclusivo del premier Otárola. Tras la denuncia, el vehículo fue ocultado en un estacionamiento de la PCM ubicado en la calle Loreto, en el Cercado de Lima, según declaró Miguel Taboada Alva, chofer de Otárola en la PCM. El auto estuvo en las inmediaciones de la casa de Pinedo la noche previa a la difusión de la primera denuncia del dominical.

“Uno (de los vehículos que trasladan a Otárola) está en la cochera y el otro está guardado, el 106 está guardado. Ya yo lo veo como 20 días guardado. Sí, ese vehículo lo venía usando el premier y de ahí cambiaron de vehículo al 028 y el otro carro lo guardaron. Se decide guardarlo y ahí está guardado, le echaron llave y está ahí, pero nadie se tiene que acercar”, indicó.

En tanto, el domingo 21 de enero, Panorama reveló fotografías y audios que demostrarían que se produjo un reglaje a Pinedo por parte del premier. Una prueba del seguimiento sería una imagen que le llegó a Pinedo en un sobre a su vivienda. En ella, se la observa de espaldas yendo a comprar a una tienda en horas de la noche.

“Este huev*n al inicio mandaba una persona a esta esquina de mi casa y otra persona a esta esquina”, se escucha diciendo en un audio a Pinedo, en relación al reglaje del que habría sido víctima.

Finalmente, el domingo 3 de marzo, se reveló el audio delator entre Otárola y Yaziré Pinedo. Panorama consultó con un perito de nombre Pepe Ortega, quien aseguró que no existe manipulación ni uso de inteligencia artificial en la grabación difundida.

Como ya es conocido, Otárola publicó en su cuenta de X dos mensajes en los que no niega ser la persona que se escucha hablar en el audio.

“He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mi que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto”, dijo.

A través de un comunicado, el despacho de la Presidencia de la República indicó que “no se tolerarán actos irregulares o que transgredan los principios éticos de todo funcionario público, venga de donde venga”, y rechazó “de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la nación y, en este caso específico, cualquier posible contratación irregular a cambio de favores”.

“Estando el premier, Alberto Otárola, fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país, a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes de adoptar las decisiones que correspondan”, finaliza el documento. Otárola se encuentra en Canadá, en un periplo oficial para participar en un evento minero.

