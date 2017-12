Alberto Fujimori , ex presidente del Perú, fue trasladado de emergencia a la clínica Centenario tras sufrir un fuerte cuadro de hipotensión y arritmias.

"El ex presidente Fujimori desde las 6 am estaba con cuadro de hipotensión y con todo lo que conlleva estaba debilitado. Se le dio tratamiento, no hubo respuesta y fue evaluado por una cardióloga para luego ya tomarse la decisión de evacuarlo", declaró a RPP su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga.

En la ambulancia de traslado se encontraba el hijo del ex presidente, Kenji Fujimori, quien estaba visiblemente afectado por el estado de salud de su progenitor.

Aguinaga agregó además que la salud de Fujimori presenta un cuadro "complicado".

Se supo además que el ex mandatario se encontraría descansando en la sala de cuidados intensivos.