Alberto Fujimori: Defensa legal del ex presidente apeló fallo que anuló indulto huminatario Esta mañana una sentencia del Poder Judicial declaró fundado pedido de parte civil de no aplicación de gracia a favor de ex mandatario.

- / - Alberto Fujimori recibió el indulto humanitario el 24 de diciembro del 2017. (FOTO: USI) - / -