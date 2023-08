Hay preocupación en la dirigencia de Acción Popular por la posible desaparición de la bancada luego de la suspensión partidaria de seis congresistas investigados en el caso ‘Los Niños’ y dado que el siguiente paso sería la expulsión. Y, para evitar que eso ocurra, el secretario general de ese partido, Edmundo del Águila, dijo a Perú21 que convocará a una reunión, a partir del próximo lunes 28, a cinco legisladores renunciantes para convencerlos de que retornen a su grupo parlamentario.

Del Águila explicó que debido a que cuatro de los seis congresistas con militancia congelada temporalmente pertenecen a la bancada de Acción Popular —Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinoza (los otros dos suspendidos el sábado último son Ilich López y Juan Carlos Mori)—, “la bancada quedaría disuelta” si es que se llega a producir la separación definitiva de esos cuatro legisladores, porque la agrupación parlamentaria se reduciría a solo tres miembros: Luis Alarcón, Hilda Portero y Wilson Soto.

Del Águila: "Buscaremos reunirnos con los congresistas renunciantes no suspendidos"

El exoficial mayor del Congreso José Cevasco detalló a este medio que para conformar una agrupación legislativa, se necesita, como mínimo, cinco legisladores, y si Doroteo, Vergara, Flores y Espinoza llegan a ser expectorados definitivamente, Acción Popular no podría seguir existiendo como bancada.

“Para que un congresista deje de pertenecer a una bancada, tiene que ser expulsado de su partido o renunciar; en el caso de los congresistas suspendidos, ellos siguen perteneciendo a su bancada mientras no sean expulsados”, añadió Cevasco.

Para evitar la disolución, los legisladores María del Carmen Alva, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola y Carlos Enrique Alva serán convocados de emergencia, en la semana del 28 al 1 de septiembre, a una reunión en su local partidario del Paseo Colón, confirmó a Perú21 su secretario general.

En ese cónclave acciopopulista, dijo Del Águila, pedirá a esos cinco legisladores asumir dos compromisos para su reincorporación a la bancada: tener una buena conducta y respetar el estatuto partidario.

En caso de que los cinco acepten esas dos condiciones, el dirigente acciopopulista recién les pedirá que retornen al grupo parlamentario, una vez que se produzca la expulsión de los seis parlamentarios antes mencionados.

Al ser consultado si es que les solicitará que firmen algún documento de compromiso, respondió que no será necesario, porque solo bastará con la palabra de ellos, y lo que quede plasmado en el acta de la reunión.

Como se recuerda, el Tribunal Nacional Disciplinario de Acción Popular llevará a cabo una investigación contra los seis congresistas suspendidos, que durará entre 30 y 90 días. Después de ese tiempo, se conocerá si finalmente serán expulsados de Acción Popular.

El pasado 8 de agosto, María del Carmen Alva, Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori y Carlos Alva renunciaron a su agrupación porque Darwin Espinoza fue elegido como vocero pese a ser, para ellos, el legislador con más cuestionamientos y denuncias, investigado en el caso ‘Los Niños’.

IRÁN A LA REUNIÓN

Al ser consultados si irán a la reunión convocada por Del Águila, Monteza, Paredes y Martínez aseguraron a Perú21 que sí lo harán.

Paredes dijo que asistirá para salvar a su exbancada y evitar que esta pueda desaparecer. “Si hay cinco congresistas, hay una bancada. Y si tienes menos de cinco, desparece. Nosotros somos totalmente conscientes de esto y hemos tratado este tema. Esperaremos que nos convoquen”.

Edwin Martínez, por su parte, señaló que no aceptará ninguna condición para retornar y que no se someterá a ningún acuerdo. “Yo he puesto una condición, la renuncia de Darwin Espinoza y que los congresistas bajen su soberbia y empiecen a trabajar con humildad y compromiso”, apuntó. “Siempre estamos abiertos al diálogo. Si hay esa invitación, aceptaremos reunirnos con el secretario general y esclarecer los hechos que nos llevaron a renunciar”, concluyó Silvia Monteza.

-Edmundo del Águila buscará reunirse entre hoy y el miércoles con el oficial mayor Giovanni Forno.

-El caso ‘Los Niños’ irá que la actual bancada de Acción Popular deje de llevar ese nombre, pues tiene cuatro congresistas suspendidos.

El caso ‘Los Niños’ reveló la entrega de obras y contratos en ministerios a congresistas a cambio de proteger a Pedro Castillo de la vacancia.

-“No hemos renunciado a Acción Popular, sino a la bancada. Si Edmundo del Águila nos llama, conversaremos”, dijo a Perú21 Karol Paredes, congresista renunciante de la bancada de Acción Popular.

-“Esa suspensión ha sido un saludo a la bandera. El estatuto no contempla una suspensión preventiva”, señaló Darwin Espinoza, vocero de la bancada de Acción Popular.

